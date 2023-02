Mercato moto: il 2023 inizia col botto (+37,7%)! Le moto e gli scooter più venduti

Un inizio d'anno col botto per il mercato delle due ruote italiano. Gennaio 2023, infatti, fa segnare +37,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. In crescita moto e scooter, mentre i ciclomotori sono ancora in calo. Tutti i dati sulle immatricolazioni, con la top 30 di ogni segmento.

DOPPIA CIFRA Il primo mese dell'anno vede una crescita del 37,72%, pari a 21.314 unità immatricolate. Merito degli incentivi statali o no – restano ormai solo quelli per scooter e moto elettrici – il risultato è notevole. A trainare sono gli scooter che fanno segnare un +77,4% e 10.720 nuovi veicoli. Molto bene anche le moto con una crescita del 22,36% e 9.482 mezzi, mentre continua il calo dei ciclomotori, che fanno segnare un calo del 33,97% e 1.112 unità. ANCMA fa notare che, tuttavia, si tratti di un rimbalzo tecnico dovuto a una significativa commessa registrata nel corso del 2022.

MERCATO ELETTRICO Anche i veicoli a batterie soffrono un calo del 17,10% con 868 mezzi. Anche per loro pesano nei numeri i risultati dei ciclomotori, che scontano la commessa dello scorso anno. Paolo Magri, ha sottolineato come l’andamento del mercato sia in continuità con i numeri registrati negli ultimi due anni, che vedono il nostro Paese leader in Europa per numero di immatricolazioni e anche nella produzione. L’Italia si dimostra nuovamente epicentro della passione per le due ruote e i motocicli rilanciano anche il proprio ruolo decisivo nella mobilità individuale e urbana, dimostrata anche dalla volontà degli utenti di rinnovare il parco circolante: elementi che evidenziano ancora una volta il valore e la rilevanza del nostro comparto''.

La Benelli TRK 502 X cede il posto in vetta alla classifica

VEDI ANCHE

TOP 30 MOTO Fa un certo effetto non vedere la Benelli TRK 502 in testa alla classifica delle moto. Anche tra le moto c'è un Honda in testa e si tratta dell'Africa Twin, seguita da un'altra maxi enduro, la solita BMW R 1250 GS. Al 3° posto spunta una crossover, la Yamaha Tracer 9, mentre subito sotto al podio ci sono proprio le TRK, tallonate dalla BMW R 1250 GS Adventure al 5°. Ancora Honda con la NC750X – ve l'ho raccontata nella mia prova, qui – al 6° posto e una novità subito dopo, la HNTR 350 – qui trovate la prova – l'ultima arrivata in casa Royal Enfield. Chiudono la Top 10 Ducati Multistrada V4, Yamaha Ténéré 700 e le Fantic 125 Enduro e Motard.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen 2023 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 398 2 BMW R 1250 GS Enduro 256 3 YAMAHA TRACER 9 Turismo 253 4 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 245 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 187 6 HONDA NC 750 X Enduro 175 7 ROYAL ENFIELD HNTR 350 Naked 170 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 159 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 157 10 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 156 11 MOTO GUZZI V7 Naked 156 12 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 152 13 KEEWAY RKF 125 Naked 150 14 YAMAHA MT-09 Naked 141 15 KAWASAKI Z 900 Naked 128 16 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 120 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 103 18 HONDA CB 500 X Turismo 102 19 TRIUMPH STREET TWIN Naked 99 20 BMW F 750 GS Enduro 92 21 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 88 22 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 85 23 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 84 24 DUCATI DESERT X Enduro 80 25 YAMAHA TRACER 7 Turismo 77 26 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 75 27 HONDA NT1100 Turismo 75 28 KAWASAKI Z 650 Naked 73 29 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 72 30 KTM 300 EXC Enduro 71 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER Il solito Honda SH 150 non cede la leadership ma al secondo posto arriva il fratello maggiore SH 350, mentre sorprende l'X-ADV750 al 3° posto, che scalza l'altro SH 125, ora 4°. Al 5° posto Kymco Agility 125 R16, mentre seguono un'altro Honda, ADV350 – trovate qui la mia prova – e la coppia di Piaggio Liberty 125 e Beverly 300. Chiude la Top 10 un altro Kymco, il People S 125.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen 2023 1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.030 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 911 3 HONDA X-ADV 750 Scooter 839 4 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 594 5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 495 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 440 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 349 8 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 332 9 HONDA FORZA 350 Scooter 290 10 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 282 11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 257 12 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 245 13 YAMAHA TMAX Scooter 233 14 HONDA SH MODE 125 Scooter 232 15 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 208 16 YAMAHA XMAX 300 Scooter 188 17 SYM SYMPHONY 125 Scooter 184 18 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 165 19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 161 20 HONDA FORZA 750 Scooter 160 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 132 22 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 116 23 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 112 24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 106 25 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 103 26 SYM JOYRIDE 300 Scooter 96 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 83 28 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 80 29 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 75 30 BMW CE 04 Scooter 72 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 CICLOMOTORI Il segmento soffre rispetto alla stagione 2022 ma non cambia il leader, che è Piaggio Liberty 50, con Fantic Motor Enduro e Motard che inseguono. Dalla Toscana con furore arrivano Beta RR 50 Motard ed Enduro al 3° e 4° posto, mentre al 5° c'è lo scooter elettrico VMoto Soco CUX. Si fa vedere anche Vent, al 6° posto, con la sua gamma cinquantini, mentre al 7° c'è il best seller francese Peugeot Tweet. A chiudere la Top 10 ci pensano l'enduro elettrica Talaria Power TL 3000, l'Aprilia SXR50 e l'iconica Vespa Primavera 50.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 218 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 149 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 82 4 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 64 5 VMOTO SOCO CUX Scooter 60 6 VENT 50 Plurimarcia 44 7 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 37 8 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 31 9 APRILIA SXR 50 Scooter 28 10 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 24 11 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 23 12 NIU N - SERIE Scooter 21 13 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 20 14 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 15 15 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 15 16 SYM CROX Scooter 15 17 LIFAN E4 Scooter 14 18 YADEA T9L PLUS Scooter 14 19 SYM MIO 50 4T Scooter 12 20 FIVE W2 Scooter 11 21 LIFAN E3 Scooter 11 22 NIU M+ Scooter 11 23 YADEA M6L Scooter 11 24 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 9 25 SYM SYMPHONY 50 Scooter 9 26 ASKOLL EVOLUTION ES2 Scooter 8 27 KYMCO AGILITY 50 Scooter 8 28 MASH 50 CC Plurimarcia 8 29 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 8 30 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 8 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2023