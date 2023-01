Bye bye ecobonus: i fondi per scooter e moto tradizionali sono già finiti

Solo ieri vi abbiamo raccontato dei 1.000 euro di sconto extra praticati da Suzuki in aggiunta ai 2.500 previsti dagli incentivi dell'ecobonus 2023. Purtroppo però... chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato: i fondi destinati a scooter e moto con tradizionale motore termico, infatti, sono già arrivati al capolinea.

Ecobonus: esauriti i fondi per scooter e moto termici

SEMAFORO ROSSO Come era prevedibile la somma stanziata per i veicoli di categoria L con motore tradizionale, pari a 5 milioni di euro, è andata via nel giro di poche ore. Lo sconto praticato – con rottamazione – sul prezzo di listino, non superiore a 2.500 euro, ha accontentato pochi utenti, insomma.

A BATTERIE Discorso diverso per i veicoli elettrici di categoria L: dei 35 milioni di euro destinati a scooter e moto a batterie – nel momento in cui scriviamo – restano poco più di 14,5 milioni, stando a quanto riporta il sito del Governo. Ben più florida la situazione per le auto – dall'alto dei 575 milioni di euro a loro destinati – con ''soli'' 50 milioni spesi ad oggi. Se il fondo auto non dovesse svuotarsi parte della somma potrebbe andare a rimpinguare quello moto, come successo lo scorso agosto: in quell'occasione, però, a beneficiarne furono soltanto scooter e moto elettrici.