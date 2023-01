Auto nuova a meno di 15.000 euro? Sì, anche senza ecobonus. Video guida

Costretti a tirare la cinghia? A quota 15.000 (con o senza incentivi), non solo Panda e 500. In video, ecco qualche idea per iniziare il 2023

Si, d’accordo, sfogli i magazine online specializzati (uno a caso: Motorbox) e apprendi che là fuori è una girandola di nuovi modelli freschi di debutto. Ma quasi tutti sono SUV e quasi tutti sono ormai a propulsione elettrica, o anche solo elettrificata. Sta di fatto che, se inizialmente questo o quel nuovo prodotto suscita la tua curiosità, non appena leggi il prezzo, chiudi la pagina e ti scappa pure qualche considerazione...da censura. Il tuo budget è quello che è: oltrepassata una determinata soglia, non ha senso approfondire l’argomento. Più o meno un anno fa vi suggerimmo una selezione di sette modelli sotto i 20.000 euro. Nel frattempo, che è accaduto? È successo che i prezzi dei carburanti hanno chiamato l’ascensore, la bolletta della luce è triplicata, pane, burro e formaggio, non ne parliamo. Insomma, in un anno, la propensione a spendere soldi nella nuova auto è scesa di un’ottava. Ecco perché, al termine di un anno impegnativo come il 2022 e all'alba di un 2023 che non promette esattamente rose e fiori, anche noi abbassiamo le pretese e vi suggeriamo un elenco di macchinine che, di listino oppure grazie alle promozioni del momento, anche in assenza di incentivi statali (che oggi ci sono, domani chissà), costano meno di 15.000 euro. Stavolta ne abbiamo scovate otto, una in più. E...no, non tutte e otto sono citycar. Hai indovinato? Scoprilo leggendo oltre. Oppure, guarda il nostro video.

Fiat Panda, l'immortale

Beh, se è la citycar più amata dagli italiani, una ragione c’è e risiede proprio nel suo prezzo (anche se non certo solo in quello). Al momento in cui registriamo, non solo Panda Hybrid, ma anche Panda GPL te la porti a casa a (molto) meno di quindicimila cucuzze. Di listino, Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL viene 16.300 euro. Fino al 31 gennaio, e con buone probabilità anche oltre, anche grazia ai nuovi incentivi, in caso di permuta o rottamazione la cifra scende a 12.400 euro, o a 10.900 euro con finanziamento FCA Bank: anticipo di 1.250 euro, 60 rate mensili da 109 euro.

500 Hybrid, elettrificazione soft e...fashion

Sempre utilitaria Fiat, ma un po’ più..fashion? Non c’è che da chiedere. Anche 500 Hybrid può essere tua con meno di 15.000 euro. E anche in questo caso, la formula magica è permuta + finanziamento + incentivi statali. In edizione 1.0 70 cv mild hybrid, unica alternativa alla versione elettrica, il Cinquino è in promo a 12.300 euro anziché 17.800 euro. O a 129 euro al mese per 60 mesi, dietro un anticipo di 2.800 euro.

Sandero Stepway, low cost ma di valore

Eccola, la mosca bianca. L’unica di questo servizio a oltrepassare i 4 metri di lunghezza. Sia Dacia Sandero Streetway, carrozzeria berlina, sia la pseudo-crossover Sandero Stepway, con o senza promozione costano meno della nostra soglia limite. Li vogliamo spendere tutti, o quasi, i nostri 15.000 euro? Vada allora per Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV, allestimento base Essential: con finanziamento PlusValore Dacia, 14.700 euro. Da spalmare, dopo un anticipo di 2.700 euro, in 36 comode rate da 180 euro al mese. Che se ci pensi bene, fanno 6 euro al giorno. In caso di rottamazione, con gli incentivi la cifra scende di altri 2.000 euro.

Hyundai i10: non sottovalutarla...

Voliamo in Corea e interroghiamo la piccina di Casa Hyundai. Per rientrare nella lista delle nostre candidate, Hyundai i10 ci propone questo: anziché 16.000 euro come da listino, i10 1.0 67 CV allestimento Tech a 14.050 euro con rottamazione o permuta, o a 13.650 euro in caso di sottoscrizione di finanziamento Super Hyundai Plus da 99 euro al mese per 36 mesi e anticipo di 6.250 euro, parzializzabile a seconda del valore dell’usato. Affrettarsi: l’offerta è valida solo per gli esemplari a stock, meglio informarsi anche dal concessionario.

Kia Picanto, ok il prezzo è giusto

Stessa lingua, anche stesso codice genetico e stesso motore. Infine, lo stesso impegno a venire incontro agli automobilisti risparmiosi e poco pretenziosi. Intendo in termini di spazio e di performance, non di stile, qualità e comfort di bordo. E sul prezzo, Kia Picanto le batte tutte: con rottamazione, e anche qualora si esaurissero gli incentivi, Picanto 1.0 Urban in promo attualmente a 13.250 euro anziché 14.000 euro. Con finanziamento della Casa (Scelta Kia Special), la cifra scende addirittura a 11.650 euro. Anticipo di 3.900 euro, 35 rate da 129 euro. Non fartela scappare.

Lancia Ypsilon Hybrid, risparmiosa e sempre chic

Quando pensi a una citycar che è sul mercato da un decennio, ma che conosce l’elisir di eterna giovinezza e ancora oggi - specie tra le donne - spopola, pensi a Lancia Ypsilon. Gli ingredienti? Simpatia, stile, semplicità, motori parchi. E il prezzo. A meno di 15.000 euro c’è anche Ypsilon Gold Hybrid, versione ben accessoriata che, anziché 19.000 euro, con finanziamento FCA Bank e permuta o rottamazione, in presenza di incentivi ti viene a costare solo 13.000 euro. Da distribuire su un anticipo di 2.650 euro e 36 rate mensili da 129 euro.

Twingo, una certezza

Parla francese, un altro storico pilastro del segmento delle cittadine tutte “minima spesa, massima resa”. Nemmeno Renault Twingo è più una giovincella, eppure il suo musetto e il suo motore posteriore piacciono. L’entry level Twingo 1.0 SCe 65 CV Equilibre costa, di listino, 15.250 euro. Ma con finanziamento e anche in assenza di rottamazione, quindi anche in assenza di ecobonus, la cifra scende a 14.450 euro. O 130 euro al mese, dopo anticipo di 4.000 euro.

Aygo X, il nuovo che avanza

Chiudiamo in bellezza la nostra carrellata col prodotto che, tra le segmento A, è l’auto del momento. Toyota Aygo X parte, in teoria, da 17.950 euro. Ma è generosa, e se ti accontenti della versione base Active, e se rinunci al cambio automatico, Aygo X e il suo 1.0 da 72 CV con finanziamento e rottamazione ti vengono proposti ufficialmente a 15.450 euro, ma la cifra non considera ancora gli incentivi statali. Con Toyota Easy, dietro un anticipo di 4.180 euro, al momento Aygo X rimborsabile in 47 rate da 138 euro al mese.

IN CONCLUSIONE

Come abbiamo potuto insieme constatare, anche nel 2023 e anche in tempi di inflazione galoppante, anche inoltre nell'eventualità (concreta) di un esaurimento precoce degli incentivi, quello di un’auto nuova a 15.000 euro non è un miraggio. Le cifre possono cambiare da un momento all'altro, tuttavia l'ordine di grandezza resta quello. Certo, devi farti passare quel prurito al piede destro, devi seppellire l’idea di un SUV vero e proprio, devi preoccuparti se parti per la settimana bianca con figli e attrezzatura da sci al seguito. Ma come vedi, peschi bene, non peschi certo tra gli articoli da discount. Ti abbiamo convinto?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/01/2023