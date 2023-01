Incentivi scooter e moto 2023: al via il 10 gennaio, non solo per gli elettrici

Gli incentivi 2023 per scooter e moto partiranno il 10 gennaio: scopriamo gli sconti sui veicoli, come e quando richiederli

Ci siamo, dal 10 gennaio partono gli ecoincentivi 2023 anche per scooter e moto (abbiamo parlato qui, invece, di quelli auto). Quali sono i veicoli interessati? Quali gli sconti? Come si ottengono? Di seguito vi spieghiamo tutto.

Per acquistare motocicli e ciclomotori – categoria da L1e a L7e, vale a dire a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza – sono stati destinati in totale 40 milioni, così suddivisi: 5 milioni per i veicoli con motore tradizionale, mentre i restanti 35 milioni sono per i veicoli elettrici.

Ecoincentivi 2023: via libera il 10 gennaio

Se si acquista un veicolo elettrico lo sconto è del 30%, fino a un massimo di 3.000 euro, ma in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 3 sale al 40%, fino a un massimo di 4.000 euro. Nel caso di scooter o moto con motore termico la scontistica – solo con rottamazione – è sempre pari al 40% del prezzo d'acquisto, fino a 2.500 euro (tutte le cifre sono IVA esclusa). È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

Per ottenere l'ecobonus 2023 vanno rispettati fondamentalmente due requisiti: che l'acquirente sia un cliente privato e che il veicolo comprato resti di proprietà per almeno 12 mesi. L'iter prevede che siano i concessionari a richiedere il contributo sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it: l'operazione sarà possibile a partire dalle ore 10 di martedì 10 gennaio 2023.