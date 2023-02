C'è una nuova Aprilia RS in arrivo? Le foto spia della nuova media

Ben camuffata, ma riconoscibile. La carenatura ricorda le sportive di Noale e il carter motore spazza via ogni dubbio: si tratterebbe della sorella minore della RS 660. Di un possibile ritorno di una moderna RS 250 vi avevamo già parlato qui, ma ora le cose sembrano essere andate avanti...

COM'È FATTA All'epoca avevamo parlato di un motore bicilindrico da 250 cc realizzato in partnership con il brand cinese Zongshen e la moto sembra prendere finalmente forma. Esprimersi riguardo al propulsore celato sotto le carene è davvero difficile, ma possiamo comunque cercare di capire meglio la nuova RS osservandola. Se la silhouette è quella delle grandi RS e RSV, anche la dotazione non sembra deludere: forcella a steli rovesciati e disco di grandi dimensioni all'anteriore sembrano segnare un continuum con le ciclistiche di qualità made in Noale, mentre la posizione di guida sembra non essere troppo aggressiva e caricati in avanti, a dispetto della tipologia di moto.

VEDI ANCHE

L'ultima Aprilia RS è lei, la 660 Extrema

PIÙ GRANDE Secondo quanto riporta Autocar India, però, il motore di questa RS avrebbe una cubatura ben superiore rispetto a quanto precedentemente ipotizzato: il bicilindrico frontemarcia, da circa 440 cc, dovrebbe sprigionare qualcosa come 45-50 CV. Col segmento delle piccole e medie cilindrate che ha il vento in poppa anche da noi – uno degli esempi più limpidi è quello di Royal Enfield – una moto da 3-400 cc per 48 CV guidabile con patente A2 rappresenterebbe davvero un ottimo prodotto non solo in Asia, ma anche nel Vecchio Continente. Per sapere se questa RS arriverà da noi, tuttavia, dovremo attendere ancora...

Pubblicato da Michele Perrino, 01/02/2023