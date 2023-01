Aprilia: la RSV4 del futuro avrà la fasatura variabile? I brevetti

Parlando con gli ingegneri in occasione delle presentazioni stampa ho avuto modo comprendere quanto il tema emissioni stia diventando sempre più problematico per i costruttori. I costi di produzione si alzano – i catalizzatori non sono mica gratis, d’altronde – e mantenere un livello di prestazioni adeguato è sempre più complicato. In Aprilia ne sono consapevoli e si sono rimboccati le maniche per provare a salvare la RSV4, evitandole di fare la stessa fine della GSX-R (tristemente sparita dai listini). Stando a dei brevetti recentemente depositati, la soluzione potrebbe essere un nuovo sistema di fasatura variabile. Il paradosso? Per certi versi è molto simile a quello di Suzuki.

Aprilia RSV4 1100 Factory 2021

ELETTRONICA? NO, GRAZIE Ad accomunare il sistema di fasatura variabile di Suzuki con quello studiato da Aprilia è la totale assenza di sistemi elettronici o idraulici, come avviene ad esempio nel sistema ShiftCam di BMW su S 1000 RR e M 1000 R. Quello della GSX-R sfrutta delle sfere che ruotano all’interno di piste semi-radili che all’aumentare del numero di giri, grazie all’azione della forza centrifuga, spingono l’ingranaggio dell’albero a camme cambiandone la fasatura e migliorando le prestazioni agli alti regimi. Anche quello di Aprilia sfrutta delle sfere ma in quello della Casa di Noale sono solamente tre, rendendo il tutto più semplice ma anche più facile da mettere a punto. A dispetto del sistema Suzuki, poi, ci sono delle molle a W utili a riportare la fasatura “standard” quando i giri motore calano.

LA FASATURA SCONFIGGE LE EMISSIONI Un sistema relativamente semplice che però permette ai motori ad alte prestazioni di rimanere ancora (chissà per quanto) in vita, almeno nelle loro configurazioni omologate per la circolazione su strada. Ma come mai la fasatura variabile riduce le emissioni? È tutta una questione di tempismo. Infatti, i motori ad alte prestazioni per esprimere il loro massimo potenziale ad alti giri motore hanno bisogno di una sovrapposizione delle valvole piuttosto lunga, questo però a bassi giri motore comporta un alto tasso di carburante incombusto in uscita dalle valvole di scarico, che deve poi essere smaltito nell’impianto di scarico. La fasatura variabile permette proprio di ovviare a questo problema, regalando alla RSV4 ma anche a tante altre sportive la possibilità di trasmetterci ancora emozioni forti non solo tra i cordoli ma anche sulle nostre strade da piega preferite.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/01/2023