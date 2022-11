Anche Aprilia flirta con l'elettrico, ecco il prototipo ELECTRICa

“Se elettrico dovrà essere, che sia almeno a modo nostro”, forse questa frase è passata nelle menti illuminate che progettano i modelli futuri di Aprilia quando gli è stato chiesto di pensare ad una moto per il futuro, che al posto del V4 o del nuovo bicilindrico 660 avesse batterie e motore elettrico. A EICMA 2022 la Casa di Noale presenta la sua idea di moto elettrica con il concept ELECTRICa, una naked che strizza l’occhio alla next gen.

QUALCOSA S’INTRAVEDE Come spesso accade quando si tratta di concept è prematuro parlare di dati tecnici e anche lo stile è spesso in divenire, ma se il passato ci ha insegnato qualcosa è che i concept di Aprilia non si discostano poi molto da quelli che poi diventano i modelli di serie. La ELECTRICa è una naked snella, dal look slanciato e aggressivo, specialmente nel frontale grazie a una nel frontale dove spicca una moderna interpretazione del gruppo ottico a triplo proiettore.

ACCESSIBILE La semplicità della propulsione elettrica fa rima con accessibilità, un concetto che Aprilia ha tenuto a mente nello sviluppo del suo concept. Vanno in questo verso la scelta di posizionare entrambi i comandi dei freni al manubrio, il sistema keyless e la sella poco distante dal terreno, oltre al peso contenuto. Al momento non si sa ancora se e quando la ELECTRICa verrà prodotta, ma rimanendo in tema accessibilità la sfida più grande per Aprilia sarà riuscire a rendere la propria moto elettrica alla portata di molti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022