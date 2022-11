EICMA 2022: le novità allo stand Aprilia, la RS600 Estrema e...

A EICMA 2022 Aprilia esporrà sul proprio stand tante nostre gradite conoscenze, come la Tuareg 660, la gamma V4 con Tuono e RSV4 oltre alle Tuono 660. I riflettori, però, saranno tutti per le novità assolute della Casa di Noale: l’esclusiva RS660 Estrema e un interessante concept di moto elettrica per la Next Gen.

RS660 ESTREMA

Aprilia RS660 si è rivelata un successo, la sportiva italiana infatti è la più venduta in Europa nell’ultimo anno, segno che in quel di Noale ci videro lungo al momento della presentazione, affermando che i motociclisti erano ancora attratti dalle moto con i semi manubri. A EICMA 2022 arriva la RS660 Estrema, una serie speciale della sportiva stradale che punta tutto su esclusività e leggerezza grazie all’uso di fibra di carbonio e componenti alleggerite.

ELECTRICa

Come già accaduto in passato, Aprilia sfrutta EICMA come vetrina per anticipare al grande pubblico i suoi piani futuri, che di questi tempi spesso fa rima con elettrico. Ebbene sì, anche Aprilia in futuro potrebbe avere una moto elettrica, almeno guardando il concept ELECTRICa, una moto leggera e sportiva come una vera Aprilia che punta alla next gen.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022