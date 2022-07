Aprilia: una nuova RSV4 con soluzioni da MotoGP in arrivo?

Avvistata in pista una speciale Aprilia RSV4 con il "cucchiaio" da MotoGP e la scritta "Trenta" sulla vasca. Novità in vista di EICMA?

Pochi giorni fa, presso il Circuito di Cremona, i piloti Aprilia MotoGP e non solo (c’erano anche Savadori e Del Bianco, vicinissimo ai tempi fatti da Maverik) si sono divertiti in sella alla RSV4 1100 Factory, segno che ormai le potentissime SBK replica sono talmente performanti da essere utilizzate spesso come allenamento. All’interno della giornata, però, anche qualcosa di più “succulento” rispetto ad una semplice “pistata tra amici”, infatti è stata avvistata una speciale RSV4.

Un dettaglio della Aprilia RSV4 Trenta

TRENTA (ANNI) La grafica total black della moto ritratta in foto (guidata da Baiocco) fa risaltare un dettaglio che non passa certo inosservato. Si tratta della scritta “Trenta” sulla vasca raccogli liquidi, obbligatoria sulle moto prettamente racing. Facendo un rapido calcolo sono passati già 30 anni dal primo titolo iridato ottenuto nel Motomondiale dalla Casa di Noale con Alex Gramigni in 125, che Aprilia stia preparando una versione speciale per celebrare questo traguardo?

TRAVASO MOTOGP Poco oltre il dettaglio celebrativo c’è un’altra interessante novità. Davanti alla ruota posteriore, proprio come avviene sulle RS-GP dei piloti MotoGP c’è il così detto “cucchiaio”, un’appendice aerodinamica che nel campionato prototipi viene utilizzata per contenere il surriscaldamento dello pneumatico e fornire maggior aderenza al posteriore con vantaggi anche dal punto di vista aerodinamico. Roba da fantascienza (come ormai la moderna MotoGP ci ha insegnato), che dopo le “ali” potrebbe presto essere trasferita anche su modelli di serie.

Aprilia RSV4 Trenta: la sportiva celebrativa per il primo Mondiale di Gramigni

APPUNTAMENTO A EICMA? Questa particolare RSV4 potrebbe essere una delle novità esposte allo stand Aprilia in occasione di EICMA 2022 (qui il link per sapere date e prezzi dei biglietti). Voci di corridoio dicono che le carene al posto del nero lucido utilizzato in occasione del test potrebbero – giustamente – riportare in voga i colori della Aprilia 125 di Gramigni.