Aprilia Tuareg 660 compagna di avventure con gli accessori SW-MOTECH

ENDURO AGILE E AVVENTURIERA L'Aprilia Tuareg 660 è sicuramente una delle moto che sta riscuotendo molto interesse fra gli appassionati. Pensate che la Tuareg era già un modello popolare nel 1985, declinato in diverse cilindrate, nato per realizzare il sogno della grande avventura e che ha fatto la fortuna della casa di Noale. Oggi Aprilia introduce questa enduro di fascia media forte di un'esperienza di guida rinnovata e un obiettivo chiaro: la Tuareg è destinata a competere in futuro con rivali molto affermate come la Yamaha Ténéré 700. La bicilindrica italiana può essere equipaggiata con numerosi accessori che ne esaltano le caratteristiche di agile globetrotter e SW-MOTECH ha creato una gamma davvero molto completa e con standard qualitativi elevati. Fra tutti, ce ne sono alcuni che riteniamo quasi irrinunciabili a bordo della Tuareg per affrontare un bel viaggio su strada, ma anche in fuoristrada.

Accessori Aprilia Tuareg 660 by SW-MOTECH: un kit completo di borse lateraliACCESSORI GIUSTI PER VIAGGIARE E DIVERTIRSI Si parte da dietro dove la moto italiana offre una buona base per il montaggio dei portapacchi specifici: sia i portapacchi SLC (100 euro cad.) sia i portapacchi laterali PRO rimovibili (280 euro) possono essere fissati ai punti di montaggio originali. La configurazione adventure con le robuste borse in alluminio TRAX (1.080 euro, set completo di portapacchi), in argento o nero, offre un’ottima protezione contro la polvere e gli agenti atmosferici, inoltre garantisce un ampio volume di carico. Chi preferisce viaggiare con un bagaglio morbido può anche optare per le borse impermeabili SysBag WP, disponibili in diverse dimensioni. Ma se volete ancora più opzioni di carico, la scelta deve cadere sul portapacchi ADVENTURE-RACK (160 euro) che offre il perfetto supporto per il bauletto TRAX (140 euro) o, in alternativa, l’Urban ABS (180 euro) o, ancora, la borsa posteriore PRO Rackpack (400 euro, set completo di portaèacchi) con 42 litri di volume.

Accessori Aprilia Tuareg 660 by SW-MOTECH: una borsa da serbatoio con cinghieCOME PROTEGGERE LA MOTO Insomma, bastano pochi accessori per trasformare la nuova Tuareg 660 in una fidata compagna di avventure. Una compagna che va protetta, per esempio da scivolate fortuite o piccoli incidenti. Per evitare graffi, ammaccature e danni gravi, è utile montare una protezione delle zone più esposte, come la barra di protezione del motore (220 euro) e il robusto paramotore in lamiera di alluminio (330 euro). Ma per l’italiana sono disponibili anche i paramani Kobra (160 euro) e la protezione del collettore (35 euro).

Accessori Aprilia Tuareg 660 by SW-MOTECH: i paramani molto utili anche contro freddoTROVARSI IN SELLA COMODI E SICURI Un altro aspetto rilevante nella guida della moto, soprattutto affrontando molti chilometri giornalieri, è l'ergonomia. Anche i minimi cambiamenti nella posizione della sella, delle pedane e del manubrio possono avere un grande impatto sull'esperienza di guida. Per esempio, il riser del manubrio (170 euro) è un must have per molti viaggiatori: le parti in alluminio forniscono un rialzo di 20 o 32 mm e allo stesso tempo spostano il manubrio indietro di 30 o 25 mm. Infine, i kit di pedane aiutano il pilota a trovare la posizione di seduta ottimale fornendo allo stesso tempo aderenza e alta stabilità. La pedana EVO (140 euro) permette 36 variazioni in tutte le direzioni e la gomma superiore può essere facilmente rimossa per i passaggi off-road più impegnativi. Se questa selezione non vi basta e volete cercare tutta la gamma di accessori per la Tuareg 660, non dovete fare altro che cliccare sul link al sito web di SW-MOTECH, dove troverete anche i prezzi di ogni singolo articolo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/06/2022