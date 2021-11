Bering nasce sulle imbarcazioni nel 1951, sotto la stella di Plastex, brand di indumenti per la protezione dei motociclisti. Nel 1991, ispirandosi al celebre stretto omonimo e alle sue condizioni estreme, fu adottato il nome Bering, al fine di concretizzare la missione del marchio: proteggere gli amanti delle due ruote.

L'EVOLUZIONE Lunghi anni di Ricerca e Sviluppo e una perfetta padronanza della tecnologia hanno portato Bering – quasi 30 anni dopo – a progettare il primo airbag elettronico su strada e, dal 2003, a usufruire della licenza GORE-TEX per la sua gamma di indumenti. Ma come è cambiato l'abbigliamento moto in questi 30 anni? Nel 1992 è arrivata ad opera di Bering la prima tuta antipioggia, nel 1993 la prima giacca in tessuto. Il nuovo millennio si è aperto con la prima linea di abbigliamento specifica per donne, ma anche la membrana antiacqua e traspirante. Nel 2004 è stata la volta della linea di abbigliamento dedicata ai bambini, nel 2005 quella delle scarpe sneakers.

Bering compie 30 anni

NON SOLO SICUREZZA Ma Bering non si è voltata dall'altra parte e, oltre a ricercare la massima sicurezza, ha tenuto in grande considerazione anche l'estetica. Ecco allora che, nel 2005, sono arrivati i primi stivali tecnici alla moda e, nel 2006, i capi in edizione limitata. Nel 2007 è stata la volta dell'abbigliamento king size, nel 2008 delle giacche 3 in 1. Nel 2010 una prima assoluta: il lancio del primo airbag elettronico. Ma l'azienda francese non si è fermata e nel 2016 è arrivata anche la giacca elettroluminescente, nel 2017 il primo airbag a cavo con prezzo inferiore ai 400 Euro e nel 2018 il lancio delle protezioni flessibili Protect Flex.

Bering: 30 anni di evoluzione dell'abbigliamento moto

FINO A OGGI Nel 2021, infine, la giacca Portland, confezionata con un nuovo materiale esterno e numerosi elementi realizzati a partire da fibre riciclate. Una giacca della gamma Eco-Friendly che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di Bering. Un capo che, come tutti gli indumenti di protezione commercializzati dal Marchio, sono progettati, disegnati e sviluppati in Francia. Tutti prodotti certificati UE e che quindi possiedono tutte le caratteristiche richieste per garantire la sicurezza dell'utilizzatore di moto o scooter.

''La volontà di Bering è di non accettare mai alcun compromesso tra la ricchezza della nostra tecnicità e le linee dei nostri prodotti. La nostra ampia scelta di membrane, isolanti, materiali, tagli e omologazioni tecniche permette al marchio di offrire la perfetta simbiosi tra comfort, protezione e stile intramontabile e visionario'' ha dichiarato David Berger, Direttore delle collezioni.

