Abbigliamento moto invernale

Andare in moto d'inverno non è per tutti. Certi motociclisti parcheggiano la moto in garage fino al ritorno della bella stagione, ma per quelli che non si fermano mai, nonostante freddo e intemperie, Bering e Segura hanno realizzato capi d'abbigliamento ad hoc, studiati per sopportare le gravose condizioni della stagione più fredda. Giacche, sneakers impermeabili e guanti riscaldati, sia per uomo che per donna.

Segura Laxey

LAXEY Da Segura arriva una giacca in pelle di bufalo, sia per lui che per lei. Laxey e Laxey Lady hanno una membrana termica amovibile 90 g e una fodera fissa in rete. Ci sono protezioni per gomiti – regolabili – e spalle firmate OMEGA con la tasca predisposta per alloggiare il paraschiena, con etichetta EN 1621-1:2013, EN 17092 classe AAA, classe che garantisce la più alta protezione. Non mancano cintura regolabile e patte di chiusura sui polsini con cerniere per la regolazione, mentre il collo è in neoprene. Segura Laxey e Laxey Lady sono dotate di 3 tasche esterne e 2 interne e sono disponibili in 2 colorazioni, nero e marrone, con taglie che vanno dalla S alla 4XL per l'uomo e dalla T0 alla T6 per la donna. Prezzo di 409,99 euro.

Greez Lady, sneaker impermeabile da donna

GREEZ Anche le sneakers impermeabili Greez e Greez Lady sono di Segura. Si tratta di scarpe realizzate in morbida pelle di vitello all'esterno e con un rivestimento impermeabile termica amovibile 90 g all'interno, con rinforzi sulla punta e il calcagno EN 13634:2017, dettagli catarifrangenti e zip per facilitare la calzata. Le Greez e Greez Lady sono disponibili nel colore marrone, con taglie che vanno dalla T40 alla T46 per l'uomo e in colore rosso, con taglie dalla T36 alle T41, per la donna. Prezzo 149,99 euro.

Aspen, giubbotto di Bering

ASPEN Il giubbotto tecnico di Bering è realizzato in Fibretech 600D e Armex, con membrana BWTECH Super, che assicura tenuta all'acqua pur mantenendo un'alta traspirabilità, e fodera removibile SHELLTECH Super, con filamenti in alluminio che massimizzano la tenuta del caldo. All'interno anche una fodera fissa in Mesh con materiale riciclato REPREVE. Oltre alle protezioni su spalle e gomiti OMEGA – EN 1621-1:2013, EN 17092 classe A – il giubbotto Aspen è dotato di patte di chiusura sui polsini con zip, di chiusura regolabile in vita e di tasca per l'alloggiamento del paraschiena. Estensione del colletto e chiusura del collo sono regolabili con bottoni, mentre non mancano 2 tasche esterne e 2 interne. Disponibile solo per uomo nel colore nero, con taglie dalla S alla 4XL, Aspen ha un prezzo di 209,99 euro.

Breva Lady: guanto riscaldato da Bering

BREVA Tra i capi più importanti per il motociclista, soprattutto se usa la moto d'inverno, ci sono i guanti. Nello specifico parliamo di Breva e Breva Lady, guanti Bering riscaldati col B-WARM system – 4 livelli di temperatura, da 2 ore e 20 fino a 8 ore di durata a seconda del livello – che tengono al caldo grazie al rivestimento termico Primaloft e alla membrana impermeabile. All'esterno sono realizzati in SOFTSHELL, col polsino lungo e sistema di chiusura doppio. Sì alla sicurezza, grazie a protezioni per le nocche, grip e rinforzo sui palmi (EN 13594:2015). Disponibile in colore nero sia per uomo che per donna – con taglie che vanno rispettivamente dalla S alla 4XL e dalla T0 alla T6 – i guanti Breva sono in vendita al prezzo di 229,99 euro, provvisti di 2 batterie e caricabatterie.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2021