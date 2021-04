IN SELLA! Con l’arrivo dell’estate, dei primi caldi e del sole, la voglia di tornare a salire in moto cresce a dismisura, tanto più che cominciano - finalmente - ad allentarsi un po’ le restrizioni legate alla pandemia.

CAMICIA DA MOTO Per affrontare il clima che si fa più mite, lo specialista Segura presenta una nuova camicia in denim stretch certificata CE, con protezioni per spalle e gomiti: un capo elegante, pratico e leggero con ben quattro tasche, due interne e due esterne.

SCHEDA TECNICA SEGURA TERENCE