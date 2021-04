AT…TENTI! La leva obbligatoria, in Italia almeno, è un lontano ricordo, siamo tutti a favore della pace nel mondo, ma lo stile militare continua ad affascinare. Anche le aziende che producono abbigliamento e accessori per moto non ne sono immuni, sono tantissimi i marchi che hanno a listino prodotti d’ispirazione militare e tra questi ci sono anche i 4 brand francesi Shark Helmets, Bering, Bagster e Segura. Interpretato in chiave moderna – con camouflage spigolosi – o marcatamente vintage ecco le loro proposte.

SHARK CITYCRUISER Partiamo con il casco Shark CityCruiser, che abbiamo utilizzato anche all’interno della nostra guida all’acquisto scooter. Proposto per il 2021 nelle nuove grafiche camouflage, questo casco jet si fa notare per lo stile innovativo e il look essenziale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette la circolazione dell’aria attraverso il casco. I punti di forza sono l’alto livello di protezione, offerta grazie ad una calotta molto avvolgente fino a guancia e mascella, e l’aerodinamicità.

Taglie: XS-XL, 13 colorazioni

Prezzo: da 199,99 euro

BERING GOZER&CORTEX Sempre con taglio moderno troviamo la giacca sportiva Bering Gozer, perfetta per l’utilizzo di naked e sportive in ambito urbano ed extraurbano. La giacca è realizzata in materiale Fibratech 600D e non mancano una membrana impermeabile e un piumino amovibile da 120 g. La vestibilità è piuttosto asciutta e può essere regolata tramite i registri in velcro ad altezza vita. Le protezioni su spalle e gomiti (regolabili) sono certificate CE ed è prevista anche la tasca per alloggiare il paraschiena. In abbinamento alla giacca – come il cacio con le pere – ci starebbero bene i guanti Cortex, un guanto sportivo corto, perfetto per la bella stagione, con protezioni su dita, nocche e rinforzi sul palmo. Prezzo 69,99

Taglie: S-4XL

Prezzo: 179,99 euro

BAGSTER COMPAK Chiudiamo l’angolo militare moderno con Bagster Compak. uno zaino pratico e compatto ma con molte tasche che ne aumentano la praticità, perfetto anche per trasportare il pc a lavoro (massimo 17 pollici) e proteggerlo dalla pioggia con la copertura dedicata. Per un buon confort ergonomico ci sono spallacci imbottiti e cinturini sia a livello pettorale, sia ventrale. Molto pratico il cinturino sulla parte anteriore della borsa che consente di fissare il sottogola del casco e limitare gli spifferi.

Prezzo: € 75,00

SEGURA LADY MAYA La giacca Lady Maya, dedicata al “gentil sesso”, ha un taglio militare old school enfatizzato anche dall’aspetto ''used''. La giacca è realizzata in serica, un tessuto tecnico derivato dal cotone, morbido al tatto, fresco e resistente. Al suo interno ci sono una membrana impermeabile e una fodera con filamenti di alluminio rimovibile da 90 g. Ovviamente sono presenti le protezioni CE su spalle e gomiti oltre alla predisposizione per la protezione dorsale. In abbinameto, sempre in casa Segura, troviamo lo zaino Jerikane dal look militare dotato di molteplici scompartimenti interni.

Prezzo: € 69,99

Taglie: dalla T0 alla T6

Prezzo: € 279,99