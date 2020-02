Autore:

La redazione

14 FEBBRAIO San Valentino, il giorno degli innamorati. Anche su due ruote. Per questa occasione speciale Segura ha un paio di proposte interessanti, che consistono in una giacca e in un paio di guanti, rigorosamente di colore rosso e dal look particolarmente grintoso, a simboleggiare passione e desiderio.

GIACCA DA MOTO La giacca Segura Lady Kroft si colloca come design a metà strada tra il taglio vintage e l’urbanwear; realizzata in pelle di bufalo e materiale stretch, ed è dotata di un interno termico removibile. Quattro le tasche esterne, tre quelle interne. Ovviamente non mancano le protezioni ad alto assorbimento d'urto per spalle e gomiti. Il prezzo consigliato al pubblico (IVA inclusa) è di 399,90 euro.

GUANTI DA MOTO I guanti Segura Lady Horson seguono il medesimo stile della giacca, con numerose cuciture a vista, esterno in pelle con inserti stretch. I guanti possiedono rinforzi sui palmi, e in alcuni punti la pelle è traforata per la massima traspirabilità. Regolabile la chiusura sui polsi. Prezzo consigliato al pubblico di 59,90 euro.

Per maggiori informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale www.segura-moto.fr.