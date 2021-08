Continua la rassegna di abbigliamento dedicato alle donne motocicliste e pensato dal gruppo 2R Holding, che già ha proposto un casco Shark e vari capi Bering. Dopo un casco integrale, una giacca, dei guanti e delle scarpe, è tempo di completare il look con dei pantaloni. Il turno, stavolta, è di Segura, che è pronta a convincere le lady bikers con un prodotto a loro dedicato.

Si tratta dei pantaloni Lady Vertigo, che da fuori sembrano dei normalissimi jeans aderenti, ma all’interno presentano protezioni di livello 1. Sono realizzati in denim elasticizzato e kevlar, per offrire un alto grado di resistenza all’abrasione in caso di scivolata. Come un vero jeans, Lady Vertigo ha 5 tasche ma anche una fodera interna fissa in cotone, per il massimo comfort. Disponibile nelle taglie dalla T0 alla T5, il jeans Segura Lady Vertigo è disponibile a un prezzo di 169,99 euro.