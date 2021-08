Il motociclismo al femminile è un tema sempre più attuale: essere biker non è più una prerogativa solo maschile, sempre più donne si appassionano alle due ruote. Non sorprende quindi che il gruppo 2R Holding si interessi fortemente alle esigenze specifiche del pubblico femminile: è importante precisare che dal punto di vista delle caratteristiche tecniche l’abbigliamento uomo/donna non presenta differenze. La differenza si presenta dal punto di vista ergonomico, con un cambiamento che riguarda l’attenzione ai dettagli estetici e alla forma: il capo deve avvolgere la silhouette femminile al meglio. Ecco quindi la prima di quattro proposte pensate per il pubblico femminile delle due ruote.

CASCO Lo Shark D-Skwal 2 è un casco integrale realizzato in termoplastica iniettata che riesce a coniugare carattere sportivo con praticità e design. Offre grandi qualità aerodinamiche grazie allo spoiler posteriore, che garantisce stabilità e un flusso d’aria ottimale. La calotta è realizzata in termoplastica iniettata, che presenta diverse prese d’aria frontali. Il comfort d’uso è garantito sia dalla chiusura del cinturino con fibbia micrometrica, sia dall’imbottitura interna, completamente estraibile e lavabile, ottimizzata per ospitare anche le aste degli occhiali in caso di necessità. Tutto questo per un peso complessivo di 1.450 grammi, che cambia di +/- 50g a seconda delle taglie. A proposito: le taglie spaziano dalla XS alla XXL. Ci sono 12 colori diversi e il prezzo parte da 199,99 euro.