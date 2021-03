Volete la comodità del jet con la sicurezza di un integrale in un unico casco? Evo-GT di Shark è il casco modulare che risponde adeguatamente a questa richiesta - apparentemente - impossibile. Il tutto, valorizzato dall’esperienza di Shark nella realizzazione di caschi integrali.

CARATTERISTICHE Il casco Shark Evo-GT dispone della doppia omologazione P/J (integrale e Jet) e anche del sistema brevettato Auto Up – Auto Down per la movimentazione della visiera sia quando si apre sia quando si chiude la mentoniera. GT è l’ultima espressione della linea Evo nata nel 2007 che, ora, ha un sistema di bloccaggio della mentoniera con una sola mano mentre, in caso di urto, rimane al suo posto grazie al sistema Safe Lock. La visiera di nuova generazione (VZ 250) è di classe ottica 1 e ha uno spessore variabile, ha un sistema antiappannamento e antigraffio, oltre che ad offrire una qualità visiva ottimale senza alcuna distorsione. Inoltre, c’è anche il visierino interno parasole regolabile con un cursore in posizione centrale sul casco. Il pinlock 120 è offerto di serie ed è incluso nella confezione.

COLORI E PREZZO Il casco modulare Shark Evo-GT è disponibile dalla taglia XS alla XL (con due taglie di calotta) in ben 11 grafiche e 5 tonalità di visiera disponibili. La garanzia è di 5 anni e il prezzo parte da 429,99 euro.