SHARK RIDERS Tra i piloti più promettenti che passeranno nella classe regina il prossimo anno ci sarà anche il ventiduenne Jorge Martin Almoguera, in sella alla Ducati del Team Pramac. Il già Campione del Mondo della Moto3 nel 2018, che ha ben figurato anche in Moto2, non solo cambia squadra ma anche casco, entrando a far parte degli Shark rider. Come tutti gli altri piloti Shark, Jorge Martín indosserà il casco di punta della casa francese, il RACE-R PRO GP FIM, reputato uno dei modelli più sicuri sul mercato. Le grafiche personalizzate del suo casco saranno svelate a breve.

LE DICHIARAZIONI Entrambe le parti dell’accordo si dicono fiduciose, sensazione percepibile leggendo le dichiarazioni: “Sono molto felice di partecipare alla mia prima stagione in MotoGP a fianco di Shark Helmets; questa collaborazione rappresenta per me un'ulteriore motivazione. Sono sicuro che formeremo una squadra formidabile e che questa partnership si concretizzerà in grandi successi!» ha dichiarato Jorge Martín. Gli fa eco Patrick François, Presidente del Gruppo 2Ride: “Siamo molto orgogliosi che un pilota promettente come Jorge Martín entri a far parte del Team Racing Shark in questa fase importante della sua carriera. Abbiamo grande fiducia nel suo talento e siamo sicuri che saprà rappresentare al meglio i nostri valori. Siamo certi che la qualità dei nostri prodotti gli darà grande soddisfazione e che questa partnership ci condurrà, insieme, verso importanti vittorie!”.