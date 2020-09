TRE IN UNO Già disponibile nei negozi, il nuovo arrivato della famiglia Evo di Shark si chiama Evojet, ed è pensato per i rider che si muovono sia in città sia fuori, alla ricerca di un prodotto sicuro, leggero, capace di riunire i vantaggi di un casco jet, di un modulare e di un integrale.

DOPPIA OMOLOGAZIONE Omologato sia come jet che integrale, Evojet offre una visiera davvero ampia: anche in posizione chiusa, una volta collegata alla mentoniera, è in grado di regalare un campo visivo panoramico, equivalente a quello di un jet tradizionale. Il passaggio da una posizione all’altra si effettua con una sola mano.

ECO-SOSTENIBILE La struttura in EPS multi-densità garantisce un assorbimento ottimale degli urti sia con il casco in posizione aperta, sia chiusa. La visiera, con trattamento antigraffi e antiappannamento, è in classe ottica 1 a spessore variabile, così da non subire effetti di distorsione. Gli interni sono in Microtech, un nuovo materiale realizzato in fibre riciclate con proprietà antibatteriche e anti-odore certificate Aegis.

SCHEDA TECNICA