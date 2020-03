ESSENZIALE Le due lettere “ES” nel nome sono l’abbreviazione di essenziale. EVO-ES è il nuovo casco di Shark-Helmets, pensato per tutti i motociclisti, sia per coloro che amano percorrere molti chilometri in moto, sia per chi si accontenta di una gita fuori porta di quando in quando, o semplicemente va al lavoro su due ruote.

VISIERA AUTOMATICA Il nuovo modello della gamma Discovery di Shark-Helmets mette al centro due fattori essenziali: comfort e sicurezza. Evo-ES è un casco modulare con doppia omologazione P/J. Il sistema (brevettato) permette la movimentazione automatica della visiera sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in configurazione jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale.

PROGETTAZIONE HIGH-TECH La calotta è in termoplastica iniettata con spessori, rigidità e nervature calibrate tramite progettazione a elementi finiti, ed è il primo modello con tecnologia Shark CFD (Computational Fluid Dynamics, ovvero simulazioni di fluidodinamica computazionale) applicata a un modulare: di fatto, il profilo e il design della calotta sono più compatti e aerodinamici, mentre forme e progettazione migliorano la sicurezza in caso d’urto.

SCHEDA TECNICA Ecco le specifiche di Shark-Helmets Evo-ES:

Due taglie di calotta

di calotta Fibbia micrometrica

micrometrica EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

(Expanded polystyrene) multi-densità Visiera VZ 150 antigraffio e anti-appannamento con sistema Auto-up / Auto-down per la risalita automatica della visiera quando si alza o si abbassa la mentoniera

e anti-appannamento con sistema Auto-up / Auto-down per la risalita automatica della visiera quando si alza o si abbassa la mentoniera Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

Smontaggio rapido della visiera

della visiera Interni in tessuto nero

Sistema EasyFit per chi porta gli occhiali

Lato interno smontabile e lavabile in lavatrice

in lavatrice Sottogola anti-rumore magnetico a scomparsa

magnetico a scomparsa Slot per interfono Sharktooth

Sharktooth Tre ingressi d’aria , due estrattori

, due estrattori Taglie dalla XS alla XL (disponibile anche nella King Size su alcuni colori)

(disponibile anche nella King Size su alcuni colori) Garanzia di 5 anni

Dodici grafiche diverse

diverse Prezzo a partire da 315,99 euro