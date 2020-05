SHARK SPARTAN 2020 L’estate si avvicina e, si spera, porterà con sé un ulteriore allentamento delle restrizioni sugli spostamenti dopo il lockdown per il Covid-19. Per i viaggi più lunghi, arrivano a catalogo nel 2020 le ultime evoluzioni dei caschi Sport Touring di Shark, gli integrali Spartan GT e Spartan GT Carbon. In questo video ce li raccontano i gemelli Sam (pilota Moto 2) e Alex (pilota WSBK) Lowes.





SCHEDA TECNICA Pensato per il segmento sport touring, il casco Shark Spartan deve molto alla presenza di un doppio spoiler con estrattori d’aria, che ottimizza i percorsi aerodinamici e il controllo della temperatura all’interno del casco. Inoltre, la nuova visiera di classe ottica 1 con spessore variabile e trattamento antigraffio deriva direttamente da quella del top di gamma sportivo Race-R Pro GP. Di serie anche il Pinlock Max Vision e la visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio. Lo Spartan GT Carbon si distingue per la sovrapposizione di vari strati di fibre e carbonio che offre un elevatissimo livello di protezione. Di entrambi i modelli sono disponibili 26 grafiche differenti: scopritele tutte sul sito Shark.

Taglie: XS - XXL

Garanzia: 5 anni

Prezzo: 406,99 euro (Spartan GT) e 479,99 euro (Spartan GT Carbon)