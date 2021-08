Continua la rassegna di abbigliamento dedicati alle donne motocicliste e pensato dal gruppo 2R Holding. Vi abbiamo già parlato di un casco Shark, stavolta è il momento di alcuni capi Bering: scarpe, giacca e guanti.

Si parte con la scarpa Bering Lady Tiger, molto versatile e sicura, caratterizzata dal suo design sportivo. Realizzate principalmente in ecopelle, presentano rinforzi sulla punta e sul tallone, oltre che a una protezione all’altezza della leva del cambio. La fodera interna è realizzata in poliestere, quella esterna è impermeabile. Si può regolare l’ergonomia della scarpa grazie al cinturino in velcro regolabile sulla caviglia. I dettagli riflettenti, poi, offrono un’ottima visibilità durante la guida. Disponibile con taglie dalla 36 alla 41, in due colorazioni (Nero/grigio e nero/fucsia) e il prezzo è di 139,99 euro.

Lady Twist invece è una giacca 3 in 1, ideale per le donne che vogliono viaggiare in moto. Realizzata in cordura, presenta una fodera termica staccabile oltre che ad una membrana impermeabile e protezioni su gomiti e spalle di Livello 1. Inoltre, sul dorso, c’è la predisposizione per la protezione di livello 2. Non manca nemmeno la zip di collegamento tra giacca e pantalone, così come non mancano gli inserti riflettenti e la chiusura a bottone sui polsini. La versatilità è garantita dalle 2 tasche interne e dalle 2 tasche esterne. Le taglie partono dalla XS fino alla 3XL, ci sono due colori (nero/grigio e nero/fucsia) mentre il prezzo è di 219,99 euro.

Infine, ci sono i guanti Bering Lady Ursula. Sono un accessorio fondamentale non solo per completare il look Bering, ma soprattutto per la protezione delle proprie mani. Infatti sono realizzati in pelle con rinforzi per i palmi, mentre sulle nocche i rinforzi sono in carbonio. La fodera è in poliestere mentre sulle dita c’è un tessuto antiscivolo che permette di usare la funzione touch non solo dei navigatori satellitari, ma anche degli smartphone. Le taglie partono dalla T5 alla T9 e, anche in questo caso, ci sono due colori: nero oppure nero/bianco/fucsia. Il prezzo è di 74,99 euro.