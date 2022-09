RSV4 XTrenta: la superbike Aprilia più evoluta di sempre. Il prezzo

RSV4 XTrenta è la supersportiva Aprilia più evoluta di sempre: potenza e peso record, così come il prezzo. Sarà realizzata in 100 unità

Aprilia ha svelato la nuova RSV4 XTrenta, la supersportiva che celebra i 30 anni dal primo titolo iridato, erede della RSV4 X di Biaggi. La livrea – bellissima – era già stata mostrata sulla RS-GP di Lorenzo Savadori, mentre la tecnologia è la più evoluta di sempre su una moto della Casa di Noale. Completano il quadro l'edizione numerata a 100 esemplari e il prezzo... da capogiro.

Aprilia RSV4 XTrenta

Il motore V4 passa dai 217 CV della RSV4 standard a quota 230 CV, questo grazie all'aumento del rapporto di compressione, all'impianto di scarico specifico in titanio e carbonio realizzato da SC Project, dal filtro aria Sprint Filter che utilizza materiali con specifica MotoGP e Formula 1. Sarà disponibile, optional, un silenziatore full-titanium il cui design deriva direttamente dall'unità utilizzata in MotoGP. Alla luce delle elevate prestazioni e dell'impiego gravoso in pista, i radiatori acqua e olio sono Taleo Tecnoracing di derivazione Superbike.

Aprilia RSV4 XTrenta: 230 CV per 166 kg di peso a secco

UNA LAMA Ma Aprilia costruisce da sempre telai incredibile e allora... ecco che il telaio in alluminio è abbinato a sospensioni Ohlins modificate dai tecnici Aprilia MotoGP in collaborazione con Andreani, mentre la piastra sterzo ricavata dal pieno è esclusiva Aprilia Racing. Al pari l'impianto frenante Brembo, con pinze monoblocco ricavate dal pieno GP4-MS e dischi T-drive da 330 millimetri all'anteriore. La dieta dimagrante della RSV4 XTrenta – la riduzione di peso ruota è pari a circa 2 kg rispetto allo standard – è certamente merito dei cerchi Marchesini M7R Genesi forgiati in magnesio (gli pneumatici sono slick Pirelli Diablo SBK in misura 120/70 e 200/65, mescola SC-1 anteriore ed SC-X posteriore). E non poteva mancare la carenatura in carbonio realizzata da PAN Compositi con gli stessi procedimenti utilizzati in MotoGP, che concorre a contenere il peso in 166 kg a secco.

A occuparsi del V4 di Noale c'è una centralina Magneti Marelli con calibratura specifica e la suite elettronica di RSV4 XTrenta viene controllata dalla pulsantiera racing JetPrime. Tra gli accessori si segnalano pedane, leve manubrio e tappo carburante CNC by Spider, mentre la trasmissione prevede una corona in titanio marchiata PBR che è esclusiva della XTrenta.

Aprilia RSV4 XTrenta: il ''cucchiaio'' ereditato dalla MotoGP

Sebbene motore, ciclistica ed elettronica della RSV4 XTrenta non siano all'ordine del giorno, è la componentistica aerodinamica della supersportiva Aprilia che rappresenta qualcosa di unico nel suo genere: le ali anteriori di nuova concezione, capaci di garantire più carico e al contempo minor resistenza all’avanzamento, così come le inedite appendici posteriori, sul codone. La RSV4 XTrenta è la prima moto al mondo a montare sul forcellone la under wing, l’ala inferiore che equipaggia le RS-GP dal 2019 e chiamata comunemente in MotoGP “cucchiaio”. Grazie alla nuova configurazione il carico aerodinamico aumenta del 25%, riducendo al contempo la resistenza del 4%.

L'Aprilia RSV4 XTrenta è realizzata in 100 esemplari numerati ed è proposta al prezzo di 50.000 Euro esclusa IVA. Sarà prenotabile esclusivamente online da domani, 6 settembre, accedendo all’area web factoryworks.aprilia.com. Il pacchetto completo, ritirabile presso Aprilia Racing, oltre alla RSV4 XTrenta prevede la visita in esclusiva al reparto corse di Noale, il telo coprimoto e il tappetino dedicati.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/09/2022