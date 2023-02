CFMoto 1250NK: le foto annunciano l'arrivo di una nuova maxi naked

Negli scorsi giorni vi abbiamo annunciato arrivo e prezzo della nuova 700CL-X Adventure, la scrambler più votata al fuoristrada della gamma CFMoto. Preparatevi, però, a vedere una nuova naked: dopo la 800NK in veste definitiva, infatti, ora è la volta di una maxi, la 1250NK.

COME È FATTA La maxi naked di CFMoto prende in prestito il motore LC8 della KTM 1290 Super Duke – da loro rivisto e modificato fino ad arrivare a 1.279 cc, come sulla turistica 1250TR-G – ma anche l'estetica richiama quella della moto di Mattighofen: linee nette e sagoma massiccia per questa nuova nuda cinese. Non lasciatevi ingannare, tuttavia, dalla dotazione al top, con mono e forcella Ohlins – quest'ultima con trattamento TiN degli steli – forcellone monobraccio, pinze freno Brembo monoblocco radiali e fianchetti in carbonio che fungono da prese d'aria. Come spesso è accaduto con CFMoto non è detto che sulla moto in versione definitiva si ritrovi tutta questa... opulenza.

SEGNI PARTICOLARI Nell'immagine vediamo la 1250NK equipaggiata con un display TFT verticale, mentre nasconde... il radiatore! Non è in bella vista, forse in questo prototipo è ben integrato nella sagoma della moto, ma la versione definitiva avrà certamente bisogno di raffreddare il grosso V-Twin. A proposito: il motore, come lo conosciamo sulla tourer, eroga 140 CV e 120 Nm, ma per puntare in alto tra le agguerrite maxi naked in CFMoto potrebbero decidere di rimetterci mano... Restate collegati, vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/02/2023