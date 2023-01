CFMoto presenta la 700CL-X Adventure: caratteristiche e prezzo

Dopo la 700 CL-X Heritage – qui trovate la prova di Danilo – oggi vi presentiamo la nuova versione Adventure della scrambler di CFMoto, la 700 CL-X Adventure: tante caratteristiche in comune con le altre moto della gamma e qualche differenza per affrontare al meglio il fuoristrada.

CFMoto 700CL-X Adventure

DESIGN

Per la Adventure solito look da scrambler ma a colpo d'occhio si notano alcune differenze: cerchi a raggi, manubrio e parafango anteriore rialzati, il cupolino e la sella in pelle. Nuovi anche la livrea Aurora Blue, la protezione superiore del serbatoio verniciata opaca con decalcomanie interne, mentre le borse laterali possono essere acquistate separatamente come accessorio originale.

MOTORE, ELETTRONICA E CICLISTICA

Il motore bicilindrico da 693 cc raffreddato a liquido a 6 rapporti – dotato di frizione antisaltellamento – è lo stesso di Sport e Heritage ma sebbene la potenza sia sempre a quota 70,1 CV sulla ADV sulla 700 CL-X ADV viene raggiunta a 8.500 giri/min, vale a dire a un regime inferiore di 200 giri, con la coppia di 60,9 Nm a 6.500 giri/min. Il serbatoio, come sulle sorelle con capacità di 13 litri, abbinato a consumi dichiarati di 20 km/litro, promette un'autonomia di circa 260 km.

DOTAZIONE ELETTRONICA Grazie al Ride by Wire ci sono anche due modalità di guida, Street e Off Road, con quest'ultima che, abbinata alla possibilità di disinserire manualmente l'ABS, permette di godersi al massimo l'esperienza in fuoristrada. Il resto della dotazione elettronica comprende un display LCD completo di informazioni quali indicatore velocità media, consumi e marcia inserita, la presa USB di serie sotto la sella e il cruise control.

CFMoto 700CL-X Adventure

DIFFERENTI CICLISTICHE Se telaio e sospensioni delle tre versioni di 700 CL-X sono le stesse – un telaio in lega di cromo-molibdeno e un forcellone in lega di alluminio, con forcella Kayaba da 41 mm e mono regolabili in precarico e idraulica con 150 mm e 58 mm di escursione – non si può dire lo stesso di freni e cerchi. La ADV, come la Heritage, monta cerchi da 18'' e da 17'' – sulla nuova arrivata sono però a raggi con gomme Pirelli Scorpion Rally STR 110/80 e 170/60 – mentre i freni a disco, da 320 mm davanti e 260 mm dietro, sono accoppiati rispettivamente a pinze a due pistoncini, radiale davanti e tradizionale dietro. Sul loro operato vigila l'ABS a due canali.

LE MISURE Quanto alle dimensioni della CFMoto 700CL-X Adventure, l'interasse resta identico a quello delle sorelle, in 1.435 mm, ma cambiano le altre misure, con 2.105 x 892 x 1.290 mm, così come la massa a secco, che è di 194 kg. Anche la nuova sella in pelle è più alta che sulle altre 700CL-X, a quota 835 mm.

USCITA E PREZZO

La CFMoto 700CL-X Adventure è già disponibile presso i concessionari al prezzo di 7.590 euro. Ancora da definire il prezzo delle borse laterali, acquistabili come accessorio.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2023