CFMOTO 800NK: ecco come sarà il modello di serie

A EICMA il concept NK-C22 di CFMOTO ha impressionato tutti per il suo design – italianissimo, realizzato dalla riminese Modena 40 – e per la ricercatezza delle sue soluzioni tecniche, come il monobraccio e l’ampio uso di leggerissima fibra di carbonio, dalla Cina arrivano le prime foto e i dati tecnici della moto che nascerà da questo concept ovvero la 800NK, scopriamo come sarà.

CFMoto NK-C22 800, la concept per una nuova naked

RINUNCIE “OBBLIGATORIE” Il segmento in cui si andrà inserire la CFMOTO 800NK è quello delle naked entry level, in questa categoria il prezzo è una caratteristica che fa la differenza motivo per cui nelle foto trapelate in rete della versione omologata per la commercializzazione in Cina non troviamo più i cerchi semi-lenticolari, la fibra di carbonio qui e la, lo scarico SC-Project in titanio e il forcellone monobraccio. Al netto di queste rinunce sull’altare del prezzo, però, la 800NK conferma il suo design aggressivo e ricco di dettagli caratteristici, come il parafango anteriore che ricorda la forma di un’ala.

TANTA ROBA Le rivali della 800NK saranno certamente la nuova Hornet, ma anche Suzuki GSX-8S e la “cugina” KTM 790 Duke con cui condividerà lo stesso motore da 95 CV (99 in Cina dove non c’è la limitazione per la patente A2), accreditato di una velocità massima di 220 km/h. A fare da scheletro ci sarà un telaio in tubi d’acciaio e al posto del monobraccio un forcellone pressofuso in lega d’alluminio, con un peso in ordine di marcia di soli 186 kg.

LA CICLISTICA La 800NK sarà una moto agilissima, e a farlo intuire c’è anche l’interasse di 1465 mm, un avantreno svelto che farà affidamento su una forcella a steli rovesciati, pinze radialia a 4 pistoncini marchiate J.Juan e l’immancabile cerchio anteriore da 17 pollici con pneumatico 120/70, al posteriore CFMOTO ha optato per il tradizionale 180/55-17.

DUE VERSIONI I documenti di omologazione depositati in Cina lasciano intendere che, almeno per il mercato domestico, ci saranno due versioni di 800NK. Infatti, sulla documentazione sono riportate le sigle CF800-7 e CF800-7A, in tutto e per tutto identiche tra di loro. Ad aiutarci a fare chiarezza ci pensano le due foto che trovate nella gallery fotografica. La moto in blu è la versione base mentre la nera, CF800-7°, ha una strumentazione TFT più grande, il che lascia intendere che a differenziare i due modelli possa essere, come accade per la nuova Yamaha MT-07, la dotazione tecnologica

QUANDO ARRIVERÀ Intervistati a EICMA, i tecnici di CFMOTO ci hanno confermato che la moto non arriverà in Italia prima del 2024, con un’apparizione in veste definitiva magari proprio a EICMA 2023. Il prezzo ovviamente ancora non è stato definito ma sarà certamente influente sul destino di questa interessante naked dagli occhi a mandorla. Per essere competitiva dovrà rimanere sotto i 10.000 euro, e magari avvicinarsi ai 7.990 euro della Hornet.