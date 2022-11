CFMoto NK-C22: a EICMA la concept per una naked da sballo

Ma quant'è bella questa concept! Speriamo che la facciano davvero, perché le linee da naked sportiva - o forse dovremmo dire streetfighter - della CFMoto NK-C22 sono di quelle che lasciano il segno. Merito anche dei tanti curatissimi particolari, che mettono in mostra componentistica di prim'ordine. I preziosismi si sprecano: dal look del carbonio forgiato che esalta la costruzione delle protezioni del motore e dei cerchi semi-lenticolari alle appendici aerodinamiche tipo winglet ai lati dei convogliatori sotto al serbatoio.

Fari full LED e appendici aerodinamiche tipo winglet per la CFMoto NK-C22 800

CUORE KTM Derivata dalla naked 800NK, anche la NK-C22 ha un motore bicilindrico in linea di derivazione KTM: 799 cc per - pare - 95 CV e 77 Nm. Scarico SC Project sdoppiato e monobraccio caratterizzano il posteriore, mentre all'anteriore si nota una forcella a steli rivesciati. Stona un po' la marca J-Juan sulle pinze dei freni anteriori ad attacco radiale (come radiale è la pompa al manubrio): delle belle Brembo Stylema avrebbero fatto ancora più scena, ma la soluzione dell'impianto frenante a tre dischi è sicuramente all'altezza dell'ambizioso design.

VEDI ANCHE

Ruote semi-lenticolari e scarichi SC Project per la concept CFMoto NK-C22

PIACERE PER UNO Alla sportività del design contribuiscono la firma luminosa dell'impianto full LED, il serbatoio inarcato come la schiena di un bisonte e l'appuntito codone, che ospita una sella monoposto (niente pedane per il passeggero, infatti). Naturalmente digitale è la strumentazione, che adotta un ampio e colorato display TFT circondato da alcune spie separate. C'è solo da sperare che non rimanga un mero esercizio di stile per EICMA 2022 (qui lo speciale), ma anzi veda presto l'inizio di una produzione in serie: al prezzo giusto ne venderebbero a pacchi!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/11/2022