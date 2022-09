CFMoto 800 MT, le borse e gli accessori GIVI per la tourer 2022

Tutti gli accessori per la tourer della casa cinese, realizzati dallo specialista Givi: bauletti, agganci per il trasporto di bagagli, ma non solo

Una tourer costruita con cura, con una dotazione da ammiraglia e un motore KTM: l’ha provata il nostro Danilo qualche settimana fa, e qui potete gustarvi la sua prova video. Givi, specialista in accessori moto, ha presentato le sue novità dedicate proprio alla CFMoto 800 MT Touring.

Givi per CFMoto 800 MT Touring: gli accessori dedicati

TRASPORTO DI BAGAGLI

Le combinazioni di valigie Givi che possono essere utilizzate sulla tourer di CFMoto sono davvero tante: quelle che vedete nelle foto di questo servizio fanno parte della linea Trekker (con aggancio Monokey). Nella fattispecie, troviamo le due laterali TRK33N e il case TRK52N accessoriato con portapacchino in nylon e schienalino imbottito. La borsa serbatoio consigliata è la EA144 della gamma GIVI Easy-T.

GLI ATTACCHI PER I BAGAGLI

SR9225 - L’attacco posteriore specifico per bauletto. Nel caso quest’ultimo sia un modello Monokey è necessario abbinare una piastra M5, M7, M8A, M8B, M9A oppure M9B; se invece montate un Monolock, l’abbinamento va fatto con M5M e M6M. Il prezzo dell’attacco è di 43 euro. In alternativa al bauletto c’è il portaborse EX2M, con supporto in alluminio anodizzato adatto al trasporto di borsoni fino a 50 litri di capacità e 6 kg di peso.

PL9225 - Supporto laterale specifico per la 800 MT, per usare due valigie con aggangio Monokey. L’accessorio si monta direttamente sul portavaligie di serie sulla moto. Prezzo di 188 euro.

BF72 - Flangia specifica per borse da serbatoio Givi con attacco rapido Tanklock oppure TanklockED (con serratura che impedisce lo sgancio). Prezzo al pubblico di 24,50 euro.

GLI ALTRI ACCESSORI

TL9225KIT - Kit di attacco specifico S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL9225. Il kit si monta sul lato sinistro della 800 MT e costa 40 euro.

D9225ST - Cupolino trasparente, misura 64 x 51 cm, si monta utilizzando gli attacchi di quello originale, ma con i suoi 17 cm di altezza extra offre maggior protezione all’aria. Prezzo di 112 euro.

HP9225B - Coppia di paramani in ABS, specifici per la 800 MT, si integrano bene con il manubrio. Prezzo non ancora annunciato.

FB9225 - Traversino in metallo, da montare dietro il cupolino, per ospitare uno dei molteplici supporti per smartphone o GPS disponibili nel catalogo Givi. Prezzo di 41,50 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/09/2022