GIVI X-Line: 7 borse per sella e serbatoio da 9 a 52 litri. I prezzi

GIVI presenta le borse della gamma X-Line, morbide, estensibili e water resistant. Sono 7 – 3 cargo, una borsa da sella e 3 proposte da serbatoio – con capienza da 9 a 52 litri. Scopriamo insieme caratteristiche e prezzi.

LA PICCOLA XL01 La più compatta delle borse cargo, la XL01, con capienza estensibile da 15 a 20 litri, è fissabile sopra il coperchio delle valigie squadrate in alluminio GIVI o comunque su valigie laterali – con carica dall’alto e dotate di passacinghia – portapacchi e selle passeggero. È dotata di cinghie per il fissaggio alla moto, tasca superiore esterna indipendente dal vano principale, spallaccio regolabile per il trasporto a tracolla, maniglia per il trasporto a mano. Non mancano inserti rifrangenti per una maggiore visibilità. Il prezzo della GIVI XL01 è di 145 Euro.

GIVI X-Line

XL02 E XL03 Si sale di dimensioni e si passa alle versioni XL02 e XL03 – la prima estensibile da 25 a 35 litri, la seconda da 39 a 52 litri – che si adattano al coperchio del top case o alla sella passeggero, all’occorrenza diventando comodi zaini. Il sistema di aggancio a cursore, di cui sono dotate, facilita il posizionamento sulla moto e consente di poter montare le borse anche su valigie di altri marchi, purchè dotate di passacinghia o portapacchi, così come sulle selle passeggero. Super resistenti, sfruttano le caratteristiche ad alta tenacità del Poliestere 1200D W/R e degli inserti in Hypalon. Non mancano il sacco interno water resistant removibile, con impermeabilità IPX5 – resistente a forti piogge e condizioni estreme – la tasca superiore esterna indipendente dal vano principale, espandibile, un’ulteriore tasca organizer e inserti rifrangenti per aumentarne la visibilità. Il kit di extra carico composto di 2 cinghie removibili con ganci, fissabili ai 4 passanti in hypalon posizionati sulla borsa. E ancora il sistema di chiusura a rigiro, gli spallacci estraibili per la trasformazione in zaino, maniglie laterali per il trasporto a mano, fori di scolo dell’acqua/umidità sul fondo della borsa. La borsa GIVI XL02 costa 228 Euro, mentre la XL03 costa 293 Euro.

GIVI X-Line su Honda Africa Twin 1100

DA SERBATOIO Anche le X-Line di questa tipologia sono 3, tutte dotate sistema di fissaggio al tappo serbatoio Tanklock e contraddistinte da fondo e coperchio termoformati. Del gruppo soltanto la XL06 – capacità da 15 a 20 litri – è universalmente utilizzabile su moltissime tourer, seppur abbinata alla flangia specifica per il proprio modello, mentre le altre 2 borse sono dedicate a specifici modelli di moto: il design della XL04 – estensibile da 15 a 20 litri – si sposa perfettamente con il serbatoio delle BMW 1250 GS/Adventure e KTM 1290 Adventure S/R; la versione XL05 – che va da 15 a 18 litri – segue ad hoc il profilo di tutte le versioni della Honda Africa Twin e delle Kawasaki Versys 650 dal 2015 al 2021. I 3 modelli sono dotati di serie di porta cartina con aggancio/scancio rapido e magnetico Fidlock, porta per uscita cavo compatibile con il sistema di ricarica GIVI Power Hub, cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, spallaccio e maniglia per il trasporto. Prezzo di 239 Euro per XL04 e XL05, mentre la XL06 costa 228 Euro.

GIVI X-Line su Harley-Davidson Pan America 1250

PER LA SELLA La XL07 è la più piccola del lotto ed è pensata per occupare principalmente lo spazio sulla sella passeggero. La capacità dela XL07 va da 9 a 12 litri, è dotata di cinghie di fissaggio, sacco interno water resistant removibile, cordino elastico riflettente multiuso, tasca interna a rete, spallaccio regolabile per il trasporto a tracolla e la maniglia per il trasporto a mano. Il prezzo della GIVI XL07 è 111 Euro

LA GAMMA X-LINE Tante borse per tutti i gusti e tutte le tipologie di moto. Alla caratterizzazione della nuova gamma concorrono la curata estetica generale, l’utilizzo di un mix di materiali – Poliestere, TPU e Nylon – di assoluta qualità, l’estensibilità del volume, la sacca impermeabile interna removibile, capace di proteggere il contenuto da forti piogge e condizioni estreme, e la gestione degli spazi. Meno evidenti, ma altrettanto importanti, sono particolari quali l’alta resistenza ai raggi UV dell’esterno borsa, la scelta di materiali che rispondono alla normativa Reach, gli inserti rifrangenti, il fondo in materiale antiscivolo e i tiretti delle zip compatibili con l’aggancio di un lucchetto. La gamma GIVI X-Line è disponibile nei migliori rivenditori.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/04/2022