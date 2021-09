Accessori moto

Per le adventure touring ha un occhio di riguardo, ma la base da sella universale Givi GRT721 Canyon-Base è una trovata molto furba per chiunque voglia fare turismo in moto anche con le naked o le moto sportive. Canyon-Base GRT721 è infatti universale e in grado di accogliere contemporaneamente più borse, appartenenti all’omonima linea: arrivando a una configurazione personalizzata del bagaglio che a pieno carico può raggiungere i 60 litri.

PERCHÉ COMPRARLA Flessibilità e stabilità del carico, grazie a un sistema di cinghie e al materiale antiscivolo alla base, sono le sue prerogative: senza compromettere il comfort in sella di pilota e passeggero. Il sistema Canyon si offre come una valida alternativa all'uso delle valigie rigide e relative piastre d'attacco. Dalla sua, GRT721 Canyon-Base mette sul piatto leggerezza, robustezza e la possibilità di agganciare in modo sicuro borse di differenti tipologie e misure, con carichi laterali e superiori. Stampe a motivi rifrangenti aumentano la visibilità del motociclista.

Givi GRT721 Canyon-Base

COME SI MONTA Il fissaggio di GRT721 Canyon-Base è possibile a diversi modelli di moto grazie alle cinghie regolabili dotate di chiusura a morsetto, che assicura la tenuta della tensione; patelle laterali con cinghie per il fissaggio delle borse e cinghie centrali per il fissaggio di ulteriore carico superiore: anche qui con chiusura a morsetto (cam buckle).

LE BORSE COMPATIBILI Realizzata in materiali tecnici ad alta resistenza, Givi GRT721 Canyon-Base è compatibile con la borsa rullo da 20 litri GRT714B, dotata di chiusura a rigiro per una maggiore tenuta all'acqua, sistema M.O.L.L.E. e spallaccio regolabile; con la borsa da 8 litri cargo GRT722, anch’essa fornita di chiusura impermeabile a rigiro Roll Top, e con il borsone cargo supplementare da 18 litri Dry Bag T520 ad alta visibilità, dotato di sistema M.O.L.L.E. e chiusura impermeabile. A queste si aggiunge il borsello porta attrezzi da 5 litri GRT717B.

Givi GRT721 Canyon-Base, le borse compatibili

QUANTO COSTA I prezzi al pubblico del sistema GRT721 Canyon Base sono 124,00 euro per la base da sella universale, 72 euro per la borsa a rullo da 20 litri GRT714B; 61,50 euro per la borsa da 8 litri cargo GRT722; 30 euro per la Dry Bag T520 e 40,50 euro per il borsello porta attrezzi GRT717B.