L’assenza delle manifestazioni motociclistiche internazionali, quali Eicma e Intermot, non hanno fermato il mondo delle due ruote, con le Case pronte a presentare nuovi modelli e prodotti. È il caso di Givi con le novità 2021: dalle borse morbide fino al casco integrale racing in edizione limitata!

Il casco integrale 50.6 è stato progettato per offrire il massimo grado di protezione e il giusto abbinamento estetico con moto naked, sport tourer o sportive. L’attuale offerta presenta sei livree bicolori, ma ad ampliare ulteriormente la gamma c’è la versione limited edition “Sport Deep”. Non c’è solo un’esclusiva colorazione racing a renderlo più speciale, ma anche il cinturino micrometrico, lo sgancio rapido del guanciale in caso d’emergenza, la predisposizione per il Pinlock (inclusa nel prezzo) e una seconda visiera blu specchio. Rimane presente il visierino parasole interno fumè. Disponibile con due misure di calotte e con taglie dalla XS alla XXL, il Givi 50.6 Sport Deep Limited Edition è già disponibile a un prezzo di 189 euro.

La base S430 Seatlock è uno dei prodotti Givi più apprezzati. È la soluzione ideale se volete installare una borsa Tanlock o TanlockED (con chiusura a chiave) senza dover fissare la flangia d’aggancio al tappo serbatoio. La base in gomma antigraffio e antiscivolo della S430 non rovina la sella e permette un alloggiamento stabile attraverso l’utilizzo delle cinghie regolabili in dotazione. Se invece non avete già una borsa da serbatoio, ecco che Givi consiglia la ST610, novità per il 2021. Si caratterizza per una capacità di 10 litri con perimetro estensibile, ha una cinghia per essere portata a tracollo e una coperta antipioggia.

Il prezzo del supporto S430 è di 25 euro, mentre quello per la borsa ST610 è ancora in fase di definizione.

In inverno o in condizioni di scarsa luce, trovare l’oggetto giusto all’interno di bauletti o borse può essere difficile. Talvolta, anche utilizzare la torcia del telefono è scomodo visto che, nell’operazione “di ricerca”, si deve lavorare con una sola mano libera. Ecco quindi che Givi ha introdotto E198, una luce di cortesia che si accende automaticamente quando si apre un bauletto o una borsa laterale. La luce, che può fungere anche da torcia d’emergenza, è posta all’interno della valigia e si attiva automaticamente grazie al giroscopio al suo interno. Per ricaricare la batteria al litio c’è un cavo USB in dotazione.

Il prezzo della GIVI E198 è ancora in via di definizione.

La gamma di borse morbide Canyon, eredi delle Gravel-T, sono un’ottima alternativa di carico del bagaglio alle più tradizionali soluzioni rigide. Sono impermeabili, hanno la chiusura a giro e sposano l’attitudine fuoristradistica delle maxi enduro. Tra zaini, borse a rullo, marsupi e borse laterali, la gamma Canyon si contraddistingue per alcune novità del 2021 quali:

GRT722 - coppia di borse da 8 litri da fissare, con cinghie al paramotore.

GRT721 - base coprisella posteriore modulare, utile supporto per differenti carichi laterali e superiori.

GRT720 - coppia di borse laterali da 25 litri dotate di sistema di aggancio/sgancio Monokey.

GRT712 - comodo borsone da 40 litri dotato di valvola di rilascio dell’aria.

La gamma Canyon è in fase di completamento e arriverà sul mercato entro la fine di marzo 2021.