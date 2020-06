COM'È DURA L'AVVENTURA Arriva l'estate, arriva la necessità di reidratarsi spesso. Necessità che vale doppio in caso di motociclismo in fuoristrada: il sole che picchia, la terra che scotta, vegetazione che graffia, insomma un gran daffare. E i liquidi trasudano (non solo quelli della moto). Da Givi, ecco la soluzione ''2 in 1'' fatta apposta per l'off-road livello expert o agonistico: zaino GRT719 della linea Gravel-T con sacca idrica T523 Hydrapak incorportata (ma acquistabile anche separatamente). Accesso immediato all’acqua, senza dover scendere dalla moto: accessorio tecnico pensato per i rally, ma che si presta anche a equipaggiare i proprietari delle maxienduro stradali. Senza contare il fatto che, oltre alla moto, esso risulta utile in altre attività outdoor, come la mountain-bike o il trekking.

ZAINO GRT719 Fa parte della linea Gravel-T, ha una capacità interna pari a 3 litri e un valido sistema di fissaggio al corpo del pilota. Di serie, lo zaino include la sacca idrica HydraPak Elite da 2 litri, accolta in una apposita tasca. Per produrre il GRT719, Givi utilizza materiali realizzati secondo la normativa Reach: poliestere 1200D W/R ad alta tenacità e resistenza ai raggi UV, inserti in Hypalon. La dotazione è ricca e comprende il sistema di bloccaggio a strappo del tubo d’idratazione sullo spallaccio, una tasca secondaria portaoggetti, la maniglia integrata stabilizzata, lo schienale traspirante, la cinghia di chiusura al petto con fischietto integrato. Da segnalare anche lo sgancio rapido previsto per lo spallaccio, che permette di rimuovere velocemente lo zaino dalle spalle.

Prezzo al pubblico: 84 euro.

SACCA T532 HYDRAPAK ELITE Ha una capacità di 2 litri e può essere inserita all’interno della maggior parte degli zaini sul mercato dotati di tasca per sacca idrica e foro per la fuoriuscita del tubo. È prodotta in materiale TPU con beccuccio in silicone e sfrutta per apertura e chiusura lo SlideSeal Top, sistema che semplifica il riempimento, crea un sigillo a tenuta stagna e – importante – permette una facile pulizia (che elimina ogni cattivo odore dell’acqua contenuta). La lunghezza del tubo è di 95 cm: una valvola Blaster evita le perdite di liquido. Utile anche la presenza del sistema di connessione Plug-n-Play che permette di scollegare facilmente il tubo quando la sacca è piena. T532 è stata testata con temperature esterne da -25° a +60°.

Prezzo al pubblico: 34 euro.