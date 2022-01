GIVI 60.1: il nuovo casco off-road. Colori e prezzi

Dalla versione speciale realizzata in carbonio per Simone Cristini, neo campione italiano enduro nella categoria 250 4T Junior, nasce per il pubblico il 60.1, casco da fuoristrada di GIVI. Scopriamone le caratteristiche peculiari.

Il GIVI 60.1 è realizzato con una calotta singola in tecnopolimero, mentre gli interni sono in tessuto anallergico removibile. L'aerazione è affidata alle prese d’aria frontali, alle 2 superiori e a quella sulla mentoniera, con un estrattore posteriore, mentre il paranaso aiuta a evitare l'appannamento della mascherina. Completano il quadro il frontino regolabile, la chiusura con sistema a doppio D-ring e l'omologazione integrale ECE 22R06. Il peso del casco è di 1390+/- 50 gr.

Due le linee per il 60.1, Fresh e Invert, per un totale di 10 varianti estetiche, tutte a tinte forti su grafiche specifiche. Le combinazioni permettono di trovare la giusta coordinazione con i colori ufficiali di tutte, ma proprio tutte, le case moto impegnate nella produzione di modelli da fuoristrada. Il GIVI 60.1 punta in particolar modo al pubblico dei giovani e ai possessori di moto da cross, enduro o motard di piccola cilindrata e, perché no, agli utenti del mondo scooter che già hanno eletto questa tipologia di casco anche per muoversi in città. Il GIVI 60.1 è disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XXL al prezzo di 139 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2022