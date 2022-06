Givi E206: l'accessorio intelligente che trasforma le valigie in trolley

Givi E206 trasforma ogni valigia dotata di sistema di fissaggio Monokey (top case o laterale) in un comodo trolley. Minimal, ma allo stesso tempo robustissimo e high-tech, questo nuovo accessorio dotato di maniglia telescopica trova facilmente posto a bordo. Givi presidia da tempo questa fetta di mercato con un prodotto simile: l’S410. Si tratta di una base trolley più strutturata, che si monta direttamente sulle piastre Monokey diventando essa stessa solidale al top case (qui la lista accessori Givi per Royal Enfield Interceptor 650). Givi E206 rappresenta l’alternativa light. È più economico e dunque alla portata di molti motociclisti/scooteristi, ma è comunque capace di ''trasportare'' su ruote una valigia in modo agile e leggero.

Il sistema d'aggancio di Givi E206

PUNTI DI FORZA Gli assi nella manica di Givi E206 sono sicuramente la praticità, l’universalità di utilizzo (è compatibile con tutte le valigie Monokey, posteriori e laterali, in alluminio o in materiale plastico) e ancora la compattezza e la qualità dei materiali. E206 è un trolley pieghevole, dotato di ruote con cuscinetti antirumore (sostituibili), e di una maniglia estraibile dalla lunga escursione. I materiali utilizzati sono acciaio, alluminio estruso e materiale plastico particolarmente resistente allo stress meccanico. Chiuso E206 misura 39 cm; aperto la sua base su rotelle è larga 27 cm mentre la struttura portante si sviluppa in altezza fino a toccare i 100 cm grazie all’azione permessa dalla maniglia telescopica.

Givi E206 riposto nella valigia Givi Alaska

PRONTO ALL’USO Chi ha la necessità di trasportare top case e valigie dal proprio veicolo con una certa frequenza troverà in questo nuovo accessorio un valido alleato: sempre pronto all’uso, senza temere pesi o formati voluminosi. L’E206 può essere alloggiato all’interno di un borsone, o in un topcase (come ad esempio il nuovissimo Alaska da 56 litri) inserito nella rete tesa sotto il coperchio, occupando così pochissimo spazio. Attualmente Givi E206 viene proposto al pubblico a un prezzo di 69 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/06/2022