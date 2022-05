Givi: ecco gli accessori pensati per Royal Enfield Interceptor 650

La new classic di media cilindrata ha conquistato gli europei e Givi coglie l'opportunità per svelare il suo catalogo accessori

Negli ultimi anni Royal Enfield ha lanciato modelli capaci di conquistare il pubblico europeo (qui le prime immagini della una nuova Scrambler). Interceptor 650 è una new classic, che sta scalando la classifica delle medie cilindrate grazie a dettami stilistici old style. Givi non si è lasciata sfuggire questa ghiotta occasione, sviluppando immediatamente alcuni accessori dedicati. La proposta punta al miglioramento del comfort in sella e all’aumento dello spazio per il bagaglio. L’offerta di Givi prevede anche l’innovativo sistema di fissaggio di borse morbide laterali Remove-X: un pratico supporto che si sgancia dal telaio in pochi secondi. Le borse scelte per questa moto - montate ai lati della sella e sul serbatoio - fanno parte della linea Corium.

Givi: mix accessori per Royal Enfield Interceptor

BORSE LATERALI CORIUM La Interceptor 650 (qui la nostra prova su strada) in foto monta le borse laterali Corium CRM102 da 16 litri ciascuna. Hanno il sistema di chiusura roll-top, la sacca interna estraibile e impermeabilità di livello IPX5 (resistente a forti piogge). Il prezzo al pubblico è di 66,50 euro (borsa singola). Esiste anche il modello CRM106, da 13 litri, nel caso si volesse ridurre ulteriormente l’ingombro delle laterali. L'attacco posteriore specifico SR9051 permette inoltre di fissare sulla moto un bauletto Monolock. La sua conformazione lo rende ideale anche come portapacchi. La finitura in nero lucido richiama quella del telaio moto. Il prezzo al pubblico è 108 euro.

VEDI ANCHE

AGGANCIO RAPIDO Il portavaligie laterale PL9051 consente di fissare alla Interceptor una coppia di valigie rigide. In questo caso ''una coppia'' ha un significato univoco: l’abbinamento vale soltanto per le compatte valigie E22. Prezzo al pubblico: 139,50 euro (portavaligie); 197,50 euro (coppia valigie). Infine, la borsa serbatoio Corium CRM103 si fissa utilizzando i 4 magneti estraibili di cui dispone, ai quali si aggiungono 4 cinghie aggiuntive (per l’aggancio anche ai serbatoi non metallici). La sua capacità è di 8 litri; esternamente sono presenti due comode tasche laterali. Non manca poi la copertina antipioggia. Prezzo al pubblico: 94,50 euro.

Givi: portavaligie laterali PL9051

SI VIAGGIA PROTETTI Il cupolino Race Café è prodotto in alluminio e disponibile con finitura nero anodizzato, oppure grigio anodizzato. I prezzi sono rispettivamente di 138 e 126,50 euro. Alto 20,5 cm e largo 26,5 cm, questo accessorio si monta abbinandolo al kit di fissaggio specifico AL9051A da 38 euro. Come se non bastasse, a chi è disposto a sacrificare un po’ di stile a favore di una maggiore protezione dall’aria, Givi propone il Cupolino 140 nelle versioni S e A (rispettivamente con schermo fumé e trasparente), dal valore di 96,00 euro. Lo screen ha una superficie di 31 x 41 cm e si deve necessariamente abbinare al già citato kit di attacchi AL9051A.

Givi: telaietti laterali sganciabili

SUPPORTO SMARTPHONE Il paramotore tubolare TN9051 da 25 mm di diametro è in colorazione nero lucido. L’accessorio si apre ai lati del blocco motore arrivando a proteggere i due condotti dello scarico. Il suo prezzo è di 128 euro. Il Kit Viteria 03VKIT serve a montare sul coperchio della vaschetta olio freni (situata sul lato destro del manubrio) lo Smart Mount RC S903A o S904B (entrambi fanno da supporto alle custodie porta smartphone e GPS di Givi). L’S903A è in alluminio anodizzato, mentre l’S903B propone un supporto centrale in tecnopolimero rinforzato. Prezzi al pubblico: rispettivamente di 93,50 e 31,50 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/05/2022