CFMoto NK-C22: in arrivo la naked col bicilindrico KTM da 799 cc

Lo scorso anno CFMoto aveva deliziato il pubblico di EICMA col prototipo SR-C21, supersportiva super affilata che avrebbe potuto dare del filo da torcere alle più agguerrite rivali europee. A ben guardare si trattava solo di un esercizio di stile, o quasi, visto che seppur in forma assai diversa, la piccola e umile sportiva 450SR da cui deriva arriverà presto in commercio. Ora CFMoto presenta il concept NK-C22, naked sportiva con motore bicilindrico KTM: siamo punto e da capo? Stavolta sembra di no.

800 NK Come è già successo con l'enduro stradale 800MT – qui trovate la prova di Danilo – anche il concept NK-C22 prende in dote il bicilindrico da 799 cc e 95 CV di KTM, ma potrebbe ereditare dalla 790 Duke anche forcella e mono WP Apex, pinze freno ad attacco radiale J.Juan – all'anteriore, si vede, sono loro – e presentarsi in veste ufficiale col nome di 800 NK. Come sul concept SR-C21 troviamo doppio terminale di scarico SC Project e forcellone monobraccio e si intravede un display TFT, ma niente di esoso come sul prototipo C21, il che fa pensare che possa trattarsi di qualcosa di reale...

CFMoto NK-C22

1 SU 10 Ma il concept NK-C22 non sarebbe che una delle 10 novità – 4 delle quali sarebbero elettriche – che CFMoto ha intenzione di lanciare nel corso del 2023. Anche a EICMA 2022, insomma, l'Azienda cinese potrebbe stupire proprio come fece lo scorso anno.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/09/2022