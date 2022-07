CFMOTO allarga la gamma, ecco la 700CL-X ADV, scrambler d'avventura

Una e trinza, anzi tripla, la CFMOTO 700CL-X dopo la Heritage e la Sport accoglie in famiglia anche la versione Adventure. Con pochi sapienti tocchi i tecnici cinesi sono riuscita a realizzare una scrambler con il profumo d’avventura addosso, mantenendo però i suoi punti di forza. Ecco come cambia rispetto alla standard.

A ben vedere il look della CL-X non è stato stravolto, ma con poche modifiche si è passati da una modern classic ad una scrambler. Al posteriore spuntano una maniglia per il passeggero alla fine della sella e dei pratici supporti per delle borse laterali, all’anteriore – dove le differenze si notano più facilmente – ci sono cerchi a raggi dal sapore adventure, feeling enfatizzato anche dalla presenza del parafango alto. Ma non è tutto, sopra al faro anteriore c’è ora un cupolino che promette di togliere un po’ d’aria dal busto di chi guida, aumentando l’attitudine al viaggio.

FINITURE TOP Per il resto è la stessa 700CL-X che abbiamo apprezzato durante il Cool Factor a lei dedicato, con ottime finiture e una dotazione tecnologica ricca, che comprende un ride by wire multi mappa e anche il cruise control. Completano il quadro le luci full LED e il display digitale.

A dispetto dell’aria “belligerante”, la CFMOTO 700CL-X Adventure è più una scrambler con velleità da off-road che non una enduro stilosa (come potrebbe essere la Triumph Scrambler 1200 per intenderci) e a confermare ciò ci pensa la meccanica. Rispetto alla CL-X Heritage l’unica differenza sta nei cerchi e negli pneumatici. I cerchi a raggi, con quello anteriore da 19 pollici anziché 18, sono calzati da penumatici Pirelli Scorpion Rally STR in luogo dei Pirelli MT60 RS. L’escursione delle sospensioni viene confermata e non maggiorata, dunque la luce a terra non è incrementata e lo scarico dallo sviluppo basso rimane piuttosto esposto in caso di utilizzo “estremo”, al pari di tutta la parte bassa del motore data l’assenza di un paracoppa.

MOTORE Confermato il bicilindrico parallelo frontemarcia raffreddato a liquido da 693 cc, 71 CV di potenza massima e 61 Nm di coppia, al posto della mappa ECO ne arriva una dedicata all’off-road ma solo dopo la prova sapremo dirvi se c’è una reale differenza o se si tratta di una “furbata” del marketing. Confermato anche l’impianto frenante J.Juan con disco da 320 mm davanti morso da pinza radiale e disco posteriore da 260 mm.

La pandemia sta facendo slittare l’arrivo sul mercato delle novità, ad esempio la Sport, nonostante sia stata presentata da un po’ ancora non ha esordito nelle concessionarie, dunque stabilire una data ufficiale è ancora prematuro. Discorso analogo per il prezzo, che verosimilmente sarà superiore ai 6.490 euro della versione Heritage, più probabile che si avvicini ai 7.390 euro della versione Sport.