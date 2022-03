CFMoto 700CL-X Sport: con questo prezzo mette in "pericolo" Naked e Cafè Racer

Continua ad ampliarsi la gamma di CFMoto in Italia. In attesa del debutto della crossover 800MT, il colosso cinese ha iniziato a farsi conoscere con la neo retrò 700CL-X Heritage, moto che ci ha particolarmente sorpreso nel test ride e che ben presto sarà affiancata dalla versione Café Racer 700CL-X Sport. Rispetto alla sorella ha una posizione di guida più sportiva e pneumatici stradali calzati su cerchi da 17 pollici. Ecco un breve riassunto di com’è fatta ma, soprattutto, quanto costa.

CFMoto 700CL-X Sport

Le linee sono volutamente ispirate al passato ma rivisitate in chiave moderna, proprio come fa Ducati con la sua Scrambler (qui la prova dell’ultima arrivata Urban Motard) o Husqvarna con Vitpilen e Svartpilen (le scrambler si rinnoveranno presto, come vi abbiamo detto qui), ma rispetto alla Heritage, il modo a cui s’ispira la Sport è quello delle Café Racer. Al posto del manubrio arriva dunque una coppia di semi-manubri spioventi, l’ideale per sfruttare al meglio una ciclistica che si fa ancor più stradale, grazie a pneumatici stradali Maxxis SuperMaxx ST in misura 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/55 ZR17 al posteriore. Confermato il telaio in tubi di acciaio alto resistenziale abbinato all’anteriore a una forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm all’anteriore (completamente regolabile) e al mono ammortizzatore regolabile nel precarico molla e nel ritorno idraulico. L’impianto frenante è marchiato Brembo, con pinze e pompa freno ad attacco radiale e dischi da 300 mm all’anteriore, disco da 260 mm al posteriore. La sella è alta 795 mm e alla massa a vuoto di 189 kg. Il motore è un bicilindrico parallelo frontemarcia da 693 cc, accreditato di 70,5 CV a 8.250 giri/min e 61 Nm di coppia massima, comandato dal ride by wire; una chicca per questo segmento che permette di implementare due riding mode (Sport, ECO) oltre che al cruise control. Le luci sono full LED, la strumentazione LCD e non manca nemmeno una presa USB per ricaricare i moderni device.

CFMoto 700CL-X Sport è già disponibile presso i concessionari nelle due diverse colorazioni Nebula White e Velocity Grey al prezzo di listino di €7.390,00 f.c., rispettivamente con dettagli a contrasto gialli fluo o azzurri e grafiche di denominazione.

CFMOTO 700CL-X Sport Motore Bicilindrico parallelo, Euro 5 Cilindrata 693 cc Potenza 70,5 CV Coppia 61 Nm Peso 189 kg a secco Prezzo Da 7.390 euro

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/03/2022