In arrivo una nuova Husqvarna Svartpilen 401. Le foto spia

Novità in arrivo per la scrambler, che si appresta a un cambio generazionale: nuovo motore, ciclistica rivista e look inedito

Sul mercato dal 2018, la Svartpilen 401 si appresta al primo, grande, salto generazionale. La novità Husqvarna è stata pizzicata su strada, in fase di collaudo (per le foto spia ringraziamo i colleghi di Cycleworld), e a spiccare ci sono moltissime novità.

Partiamo dagli aspetti più importanti, ossia quelli tecnici: il cuore pulsante della moto, il monocilindrico, è inedito e siamo certi sia già pensato per rispettare la normativa Euro 5 Plus, in vigore dal 2024. Possibile un aumento della cilindrata, mentre siamo certi della presenza di un nuovo basamento, che ci porta a pensare ad altre grandi modifiche capaci di migliorare ulteriormente l'unità dal punto di vista prestazionale. A titolo di cronaca, l’attuale motore, in forza sulla Svartpilen 401 2022 (qui tutto quello che c’è da sapere), eroga 44 CV. Inedito anche lo scarico, per ora non più posizionato sul lato destro.

Foto spia nuova Husqvana Svartpilen 401 (credit: cycleword.com)

VEDI ANCHE

Ad abbracciare il propulsore troviamo un nuovo telaio a traliccio, in acciaio: guardando le immagini si nota come sia diverso rispetto a quello del modello attuale (in foto qui sotto) e collegato a un inedito forcellone in alluminio. Altra novità: con il telaio dalla nuova geometria cambia anche il punto d'attacco del monoammortizzatore, che pare spostarsi dalla posizione centrale.

Husqvarna Svartpilen 401 2022

Tutto nuovo il modello che verrà, ma crediamo che la versione definitiva possa discostarsi molto dal prototipo in foto. Ciò che si nota in prima battuta sono una nuova sella, nuovi fianchetti, una copertura del serbatoio inedita, un codino con nuove linee. Ci aspettiamo dunque un look che renda ben chiaro il salto generazionale, ma senza snaturare l'impronta data da Husqvarna a questo modello.

Foto spia nuova Husqvarna Svartpilen 401 (credit: cycleword.com)

Ora non ci resta che attendere, e magari indagare sul futuro arrivo, in contemporanea, anche della sorella Vitpilen 401. Si parla già di 2023? Può darsi, ma c’è la possibilità che il nuovo modello veda la luce l’anno successivo.

Pubblicato da Nicolas Patrini, 28/02/2022