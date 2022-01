Husqvarna Vitpilen 1301: la maxi naked svedese è su strada. Foto spia

Mentre in questi giorni sono state pizzicate su strada diverse nuove KTM – mi riferisco alle 990 Duke e alla nuova supersportiva RC990 – oggi tocca a una Husqvarna. La Vitpilen 1301, infatti, come riporta il sito di RideApart, è stata fotografata su strada durante dei test: scopriamo com'è fatta la cugina della 1290 Super Duke.

GEMELLE DIVERSE Trattandosi di una Husqvarna e ben conoscendo la gamma KTM non è una scoperta pensare che, nascosta sotto le sovrastrutture, ci possa essere una 1290 Super Duke. E in effetti, partendo dall'anteriore, la prima similitudine riguarda le pinze Brembo Stylema con tanto di convogliatori dell'aria per raffreddarle, una soluzione già vista sulla più ricca 1290 Super Duke RR. Allo stesso modo anche il telaio, per quanto sprovvisto del classico color arancione, sembra essere identico a quello della maxi naked austriaca. Anche il codino, il cui telaietto è ben protetto dalle sovrastrutture, è tagliato in modo netto, proprio come sulla Super Duke.

VEDI ANCHE

Husqvarna Svartpilen 1301: ecco il prototipo nelle ultime foto spia

O FORSE NO? Ma non tutto è identico tra le due maxi naked. Il frontale di questo muletto Husqvarna si fa notare per il grosso faro tondo davanti e le appendici laterali al lato del serbatoio che le conferiscono un design davvero massiccio, anche se non sembra si tratti di appendici definitive, quanto più di camuffature. Sulla Vitpilen 1301 troviamo anche quello che, sotto al radiatore, sembra essere l'alloggiamento di un radiatore ausiliario o, semplicemente, un abbozzo di puntale. Tutti diversi rispetto alla KTM 1290 Super Duke sembrano essere poi i cerchi, così come lo scarico che sulla Husqvarna è provvisto di un silenziatore sdoppiato.

La KTM 1290 Super Duke R

QUANDO ARRIVA Le prime foto di una Vitpilen 1301 erano uscite 5 anni fa e, considerando anche lo stato di avanzamento dei lavori, sembra probabile immaginare la maxi naked Husqvarna come modello 2023. Seguiranno aggiornamenti.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/01/2022