CFMoto svela i prezzi di 800MT Sport e 800MT Touring

Ci siamo. CFMoto svela i prezzi delle nuove 800MT Sport e 800MT Touring. Le avversarie designate della TRK 800 sapranno stare al passo anche dal punto di vista economico?

CFMoto 800MT Sport

VEDI ANCHE

Delle enduro stradali CFMoto vi abbiamo detto tutto nel video da EICMA 2021, quando le abbiamo viste per la prima volta dal vivo. Ad attaccare il listino è la 800MT Sport in colorazione Nebula Black, proposta a 9.990 Euro franco rivenditore. Per la versione 800MT Touring, disponibile in Twilight Blue, servono invece 10.990 Euro. Sul sito di CFMoto si legge che tra spese di immatricolazione e CFMotocare servono 300 Euro, ai quali vanno aggiunti ulteriori 180 Euro di costi aggiuntivi.

CFMoto 800MT: la versione Touring con il set di valigie completo

Per equipaggiare 800MT Sport e 800MT Touring con il set di valigie completo, laterali e bauletto posteriore, serviranno 1.090 Euro, mentre per le sole valigie laterali ne basteranno 740. Il bauletto in alluminio costa invece 410 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2022