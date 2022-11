EICMA 2022: tutte le novità CFMOTO al salone di Milano

La casa cinese porta in fiera a Milano tutti i suoi nuovi modelli, una naked concept e il brand Zeeho dedicato agli scooter elettrici

Discretamente corposa la presenza a EICMA 2022 di CFMOTO, che in fiera a Milano porta tutta la sua gamma per il 2023, e che prevede due modelli della serie NK, due della serie MT, quattro della linea CL-X e tre della gamma SR. Ma non finisce qui!

CFMOTO 800NK-C22

CFMoto NK-C22, il motore

A fare la parte del leone, e a catturare lo sguardo dei visitatori sarà la concept 800NK-C22, naked con motore bicilindrico KTM da 799 cc (95 CV e 77 Nm), con forcellone monobraccio e doppio scarico. Trovate qui tutti i particolari.

ZEEHO

L’altra novità, forse meno sfiziosa da vedere ma interessante per la mobilità urbana delle città (italiane, ma non solo), è il debutto in Italia del brand ZEEHO, dedicato esclusivamente agli scooter elettrici, e che a EICMA 2022 porta tre modelli: AE6+, AE6 S+ e AE8 S+. A questi si aggiunge anche il concept Magnet, che verrà svelato durante la conferenza stampa del 8 novembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022