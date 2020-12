NUOVO BRAND CFMoto si sdoppia e da una costola della Casa cinese nasce il marchio dedicato agli scooter elettrici, Zeeho. Così, dopo la CFMoto MT800 con motore KTM, ecco Cyber, il primo concept scooter a batterie della nuova divisione EV. Scopriamolo nel video.

LO SCOOTER GREEN Non solo moto di grossa cilindrata per CFMoto, e il nuovo Cyber Concept del neonato brand Zeeho ne è la conferma. Il prototipo di questo scooter vanta una batteria da 4 kWh per un'autonomia dichiarata di oltre 130 km nel ciclo NEDC. Quanto alle prestazioni, grazie al motore da 10 kW (13,6 CV) e 213 Nm di coppia, scatto brillante - tipico degli elettrici - che vale circa 3 secondi nello 0-50 km/h, mentre la velocità massima è di oltre 110 km/h. Tre le mappe motore: Eco, Street e Sport.

COBRA POWERTRAIN Il nome del sistema di recupero dell'energia in frenata è senza dubbio suggestivo. Ma in questo caso il detto tanto fumo e poco arrosto, non vale: il Cobra Powertrain sarebbe infatti capace di convertire verso la batteria fino al 92% dell'energia cinetica dello scooter. La batteria è dotata del sistema di gestione BMS sviluppato da CFMoto e ha una durata di 2500 cicli o 8 anni, fino a 300.000 km combinati. Per rendere lo scooter fruibile a ogni latitudine, la temperatura di esercizio della batteria agli ioni di litio - che può essere ricaricata dallo 0 all'80% in 30 minuti - va dai -20 ai +55° C. Numeri più che sufficienti per sopportare il rigido inverno e la torrida estate italiana... Il debutto di Zeeho Cyber è atteso nella prima metà del 2021.