TRAGUARDO RAGGIUNTO Ducati è spinta dallo spirito d’innovazione, il V4 senza Desmo forse ne è l’esempio lampante. Scrambler Ducati è freschezza, design e creatività e lo Scrambler Contest che si è appena concluso, un percorso creativo iniziato a marzo per le due scuole di design che Ducati ha coinvolto, sarà fonte d’ispirazione per i progetti del futuro. A contendersi il premio gli studenti dello IAAD e della SPD (Scuola Politecnica di Design), li ha visti lavorare suddivisi in gruppi su un progetto che prevedeva come principale linea guida la capacità di ragionare fuori dagli schemi.

NON SOLO MOTO Lo scopo del progetto consisteva nel cercare di esaltare la creatività e pensare ad un veicolo che non fosse rigorosamente una moto, ma che avesse tutte le peculiarità del marchio Scrambler, tenendo in considerazione i trend in continua evoluzione nel mondo del design, della tecnologia e delle due ruote, senza però perdere di vista l’essenza e i valori fondanti della ''Land of Joy''. E i 19 progetti presentati hanno tutti rispettato questi requisiti, pensate, sono state proposte oltre a moto termiche ed elettriche, anche motoslitte, dune buggy e scooter, oltre alle e-bike, articolo già presente nella gamma Scrambler





I VINCITORI Tra i 19 progetti, la giuria composta dal Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi, dal Brand Director Scrambler® Claudio De Angeli, dal Brand Design Manager Enrico Peroni, oltre che da tutti i designer Ducati.Ducati ha selezionato un gruppo vincitore il cui lavoro ha ottenuto il gradimento unanime di tutti i giudici del contest. Il risultato finale ha premiato sei studenti dello IAAD e il loro progetto ''Scrambler E-MX'', che ha impressionato la commissione per la sua originalità. Con l’idea di ''Scrambler E-MX'' gli aspiranti designer hanno immaginato uno scooter elettrico dal design moderno, azionato da due batterie personalizzabili, facilmente ricaricabili e removibili, in modo da poter essere condivise tra amici in caso di necessità. Inoltre, il progetto prevede l’integrazione di un’app mobile che consente di gestire il blocco e lo sblocco dello scooter, tenerne sotto controllo i dati e rintracciarne la posizione. Il gruppo vincitore è stato invitato a Borgo Panigale, dove gli studenti hanno ritirato il premio, visitato il Museo Ducati e il Centro Stile, il luogo in cui nascono e prendono vita le Rosse di Borgo Panigale.