CFMoto 800 MT Sport R: la crossover si fa bella sportiva!

A EICMA CFMoto ha portato tante novità – qui una breve carrellata – tra moto e scooter. Noi vi abbiamo mostrato in video la NK-C22, anteprima della naked che vedremo in veste definitiva nel 2024, ma anche la sportiva SR450, derivata proprio dal concept SR-C21 che aveva fatto capolino al Salone l'anno precedente. Ma quest'anno c'era un altro concept allo stand, evoluzione della già nota crossover 800 MT – qui trovate la prova della Touring – vale a dire la 800 MT Sport R.

PIÙ RACING La prima moto che mi fa venire in mente questa nuova 800 MT Sport R è la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Sì, perché dietro questa crossover con la R c'è la precisa volontà di renderla una moto divora curve: al cerchio da 19'' all'anteriore ne subentra uno da 17'', con gli pneumatici che diventano 120/70 e 180/55. La forcella KYB diventa più sostenuta, per le staccate più aggressive concesse dalle nuove pinze Brembo Stylema, mentre al posteriore arriva addirittura un mono Ohlins. E poi, vogliamo parlare della livrea corsaiola ispirata a quella del team Moto3?

VEDI ANCHE

CFMoto 800 MT Sport R: la crossover si fa aggressiva!

ARRIVA O NO? Se il concept si traduca o meno in realtà lo sapremo con certezza in futuro. CFMoto, però, sotto questo profilo è sempre stata piuttosto precisa: il concept della SR-C21 è diventato la SR450, quello della NK-C22 è atteso come moto definitiva, nel 2024, col nome di 800NK. Insomma, se tanto mi dà tanto...

Pubblicato da Michele Perrino, 18/11/2022