Yamaha presenta la nuova MT-07 2023, ora con TFT e connettività

Anche la più “pura” delle naked entry level cede alla tecnologia per rimanere al vertice della categoria, la Yamaha MT-07 2023 conferma tutti i suoi punti di forza e strizza maggiormente l’occhio alle nuove generazioni di motociclisti attenti alla tecnologia adottando un nuovo display TFT a colori da 5 pollici. Per i puristi, invece, che badano al sodo rimane in gamma la versione attuale con display LCD, denominata Pure. Ecco come sono fatte.

Nuova Yamaha MT-07 2023: il display da 5 pollici con connettività

Squadra che vince non si cambia, o meglio, non si stravolge in maniera eccessiva. La nuova MT-07 2023 rimane fedele al suo frizzante motore CP2 bicilindrico frontemarcia (aggiornato nel 2021, qui tutti i dettagli), al look futuristico e alla ciclistica semplice ma efficace, che punta su agilità e leggerezza. La novità introdotta per il 2023 è il display TFT a colori da 5 pollici, dotato di connettività, che offre una scelta tra due temi per lo schermo. Il tema Street ha un layout moderno, con un contagiri a barre, tachimetro digitale e indicatore delle marce, mentre il tema Touring ha un contagiri circolare in stile analogico sulla destra dello schermo e un tachimetro digitale sulla sinistra.

COSA PUÒ FARE Grazie alla connettività con l’app MyRide, si potrà visualizzare le chiamate in arrivo e le notifiche dei messaggi sulla nuova strumentazione TFT. Una volta configurato, il sistema può anche informare il pilota di eventuali problemi tecnici che potrebbero essere riscontrati sulla sua MT-07 e trasmettere una notifica via e-mail a un concessionario di moto o a qualsiasi altro contatto indicato dal pilota. L'app MyRide offre anche molte altre funzioni utili, tra cui il monitoraggio di tutti i parametri chiave della moto, il tracciato del percorso, la registrazione della distanza percorsa, l'accelerazione, la velocità massima, l'angolo di inclinazione e molto altro ancora.

PREDISPOSIZIONE QS Ma non è finita qui perché sulla MT-07 2023 arriverà di serie il cablaggio che predispone la moto al montaggio del cambio elettronico (disponibile come optional). Il quick shifter è uno dei tanti accessori che Yamaha ha messo a punto per la personalizzazione della sua naked.

Nuova Yamaha MT-07 2023, sulla Pure il display rimane LCD per contenere i costi

I prezzi non sono ancora stati comunicati in via ufficiale, ma c’è da considerare un lieve aumento per la maggior tecnologia introdotta. Yamaha è consapevole che tra le caratteristiche che hanno portato al successo la sua naked c’è anche il prezzo contenuto. Per questo motivo a listino rimarrà per il 2023 anche la versione attuale della MT-07, con display LCD e priva di connettività e cablaggi, che verrà denominata Pure.

Nuova Yamaha MT-07 2023

I modelli MT-07 2023 e MT-07 da 35 kW saranno disponibili presso la rete dei concessionari Yamaha a partire da Febbraio 2023 nelle colorazioni Cyan Storm, Icon Blue e Tech Black. Per la versione Pure l’attesa sarà inferiore, infatti le moto saranno presenti nelle concessionarie a partire da gennaio 2023 nella sola colorazione Yamaha Black.