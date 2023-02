Allora è vero! Ecco la Kawasaki Ninja ZX-4R. La 400 cc da ben 80 CV!

“Tanto tuonò che piovve” disse Socrate, che potremmo tradurre anche in… era ora! Ebbene, dopo tanto chiacchiericcio Kawasaki ha presentato la Kawasaki Ninja ZX-4R, una piccola sportiva a 4 cilindri tutto pepe che promette di essere divertentissima da guidare. Scopriamo com’è fatta e quando arriverà sul mercato europeo (forse la vera notizia).

Nuova Kawasaki Ninja ZX-4R 2023: 4 cilindri, 400 cc, ben 80 cavalli!

Da tempo si sentiva parlare di lei, prima come un’idea assurda, poi come realtà destinata al solo mercato domestico, come altre piccole sportive tutto pepe che spopolano nei mercati asiatici, ma questa volta Kawasaki ci ha fatto una bella sorpresa. Cosa ha di speciale la nuova ZX4-R? Basta guardare i dati della scheda tecnica per farsene un’idea.

PICCOLO DEMONIO Di sorprendente c’è il frazionamento, un 4 cilindri in linea da “soli” 400 cc, scelta in netta controtendenza in un mondo fatto di bicilindrici paralleli frontemarcia. Ma lascia sbalorditi anche la potenza che questo riesce ad erogare: 77 CV, che salgono a 80 con l’airbox in pressione. Il regime di rotazione sarà superiore ai 15.000 giri/min ma da Kawasaki fanno sapere che l’erogazione è stata messa a punto anche per offrire il giusto quantitativo di coppia a regimi medio-bassi, tipici della guida su strada. Il sound, manco a dirlo, sarà una sua caratteristica peculiare.

ELETTRONICA Anche l’elettronica ha un posto di rilievo su questa nuova motocicletta, sono presenti infatti riding mode integrati che uniscono le funzionalità KTRC (Kawasaki Traction Control) al Power Mode, potendo scegliere tra quattro diverse modalità: Sport, Road, Rain e Rider (manuale), inoltre, sulle versioni più ricche è presente anche il KQS (Kawasaki Quick Shifter) bi-direzionale che consente di cambiare marcia senza frizione. Completano il quadro la strumentazione LCD a colori, dotata di connettività e di una specifica modalità per la visualizzazione dei tempi sul giro oltre alle luci full LED.

Nuova Kawasaki Ninja ZX-4R 2023: arriva a Novembre in Europa

Anche il telaio della nuova Kawasaki ZX-4R è studiato da zero, seppur l’ispirazione arrivi da quello della più piccola ZX-25R. La struttura è a traliccio e realizzata in acciaio alta resistenza e da un forcellone curvo di tipo lungo, con lo scopi di raggiungere il giusto compromesso tra rigidezza e comunicatività, fondamentale quando si spinge tra i cordoli.

LE QUOTE I numeri dicono che la nuova ZX-4R ha interasse di 1.380 mm, avancorsa di 97 mm e angolo del cannotto di sterzo di 23,5°. Il peso è piuttosto contenuto e varia in base alle versioni, oscillando dai 188 kg di base e RR ai 189 kg della SE con i 15 litri di carburante nel serbatoio.

SOSPENSIONI E FRENI a forcella anteriore è una Showa SFF-BP (la Ninja ZX-4SE e Ninja ZX-4RR sono dotate di un meccanismo di regolazione del precarico) mentre il retrotreno è equipaggiato da un sistema di sospensione posteriore orizzontale back-link che offre le stesse caratteristiche progressive che troviamo sulla ZX-10R, contribuendo alle superbe prestazioni di maneggevolezza tipiche della Ninja. Inoltre, la variante Ninja ZX-4RR presenta lo stesso tipo di ammortizzatore posteriore Showa BFRC-lite della Ninja ZX-10R.Il sistema frenante, dotato di doppi dischi anteriori semi-flottanti da 290 mm e pinze radiali monoblocco, al posteriore utilizza un disco da 220 mm. Il pacchetto complessivo offre un elevato mordente ed un'eccellente sensibilità di frenata, risposta e potenza. I cerchi in lega da 17 pollici sono calzati da pneumatici 120/70 anteriore e 160/60 al posteriore.

Nuova Kawasaki Ninja ZX-4R 2023: il prezzo non è ancora stato comunicato

La nuova Kawasaki arriverà sul mercato europeo a novembre 2023 in tre versioni, la standard ZX-4R, la ZX-4R SE e la top di gamma ZX-4 RR. La Ninja ZX-4R SE Special Edition si caratterizza per i colori e le grafichee ispirati alle moto della squadra ufficiale Kawasaki SBK e offre di serie il Quick Shifter KQS Up/Down, il cupolino Fumè, la presa USB e le protezioni telaio. La RR invece offre il massimo della sportività con il mono ammortizzatore di qualità superiore in abbinata con il quick shifter. Al momento non sono ancora stati comunicati i prezzi delle varie versioni ma possiamo prevedere un listino attorno ai 10.000 euro o poco più, ideale per lanciare la sfida ad altre due interessantissime sportive come la R7 di Yamaha e la Aprilia RS660.