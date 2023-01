Kawasaki prepara il lancio di due novità: è giunto il tempo della ZX-4R?

L'ultima volta che ho chiamato in causa la sigla ZX è stato per via di un video teaser apparso su YouTube. Quella volta si trattava effettivamente di una ZX, ma della più piccola 25R, presentata in Indonesia. Questa volta siamo sul profilo Instagram di Kawasaki USA, dove il telo nasconde due nuove moto...

SOTTO AI TELI Sì, a ben guardare i teli sono quattro, ma due di questi mostrano evidentemente delle moto d'acqua e non sono davvero in grado di dirvi niente in merito a quegli arnesi. Sull'asfalto, invece, la sospettata numero uno è proprio la sportiva ZX-4R e al suo fianco potrebbe esserci la versione ZX-4RR. Sportive col 4 cilindri da oltre 70 CV di potenza, con la seconda ancora più affilata, per merito di sospensioni regolabili proprio come sulla ZX-25RR indonesiana.

LA PRESENTAZIONE Anche in questo caso, come alla presentazione della ZX-25R, potrebbe trattarsi di modelli destinati ai mercati extraeuropei; d'altra parte in Italia Kawasaki Z400 e Ninja 400 sono tornate in versione Euro5 e per chi non cerca prestazioni super vanno già benissimo così. Non la pensano così gli appassionati della Casa di Akashi americani – e con loro, penso, gli smanettoni europei – che numerosi nei commenti incrociano le dita sperando sia la volta buona per la sportiva 400 a 4 cilindri. La data da segnare sul calendario è il 1 febbraio: alle 6 di mattina ora locale, le 15 in Italia, i veli cadranno. Un orario che ci permetterà di seguire con facilità la presentazione senza il bisogno di puntare la sveglia all'alba. Che sia di buon auspicio?

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2023