Fan di Top Gun? Questa Kawasaki GPZ900R non potete perdervela

Moto e cinema sono spesso andata d’accordo, tra le più iconiche apparse sul grande schermo come non ricordare la Kawasaki GPZ900R con cui un giovanissimo “Pete Mitchell”, o Tom Cruise se preferite, sfrecciava in Top Gun. Nel secondo capitolo della saga dedicata ai piloti della Marina USA la “nonna” è stata sostituita dalla nipotina Ninja H2, ma un piccolo cameo le è stato concesso… con tanto di lacrimuccia per i più nostalgici.

Kawasaki GPZ900R

MOTO DA RECORD La sportiva della Casa di Akashi viene ricordata da molti per i suoi trascorsi cinematografici, ovviamente, ma non c’è da dimenticarsi che la GPZ900R quando fu introdotta sul mercato era tra le moto più veloci del pianeta, con il suo 4 cilindri in linea da 998 cc per 115 CV e 85 Nm di coppia capace di spingerla a oltre 240 km/h. Inoltre è stata lei la prima a portare sulle sue carene il nome Ninja, ormai un cult, oltre ad adottare il motore come elemento stressato dal telaio. Se siete alla ricerca di un esemplare da aggiungere alla vostra collezione leggete con attenzione le prossime righe.

VEDI ANCHE

Kawasaki GPZ900R: sul contagiri c'è ancora l'adesivo con le indicazioni per il rodaggio

PERLA RARA Di Kawasaki GPZ900R in vendita ce ne sono, basta sapere dove cercare, ma difficilmente ne troverete una con meno chilometri all’attivo rispetto ad un rarissimo esemplare di preserie appartenuto ad un manager Kawasaki che ha passato la vita esposta in un musei, su tutti quelli di Guggenheim di New York e Bilbao, proposto all’asta da Mecum. La moto è stata prodotta nel 1984 e ha percorso solamente 5,8 miglia: pensate che sul tachimetro c’è ancora l’adesivo che riporta le indicazioni per completare il rodaggio e che non ha mai visto il meccanico per il primo tagliando. Ogni suo componente è originale e a corredo della moto, al vincitore dell’asta, verranno consegnate diverse parti di ricambio, brochures dell’epoca e i libri del museo. L’asta avverrà entro la fine di gennaio.